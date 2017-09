Fem til sykehus etter ulykke på E 39

SØGNE: Meldingen kom klokka 18.18 fredag kveld.

Politiet opplyser at ulykken har skjedd på toppen av Trybakken, på E 39 i Søgne.

– En bil med henger har stått på toppen av bakken, etter å fått en eller annen form for havari. Bilen ble påkjørt bakfra av en annen personbil, opplyser operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt, til Fædrelandsvennen.

Fem personer til sykehus

– Totalt fem personer var involvert i ulykken, en av personene er et barn. De er kjørt til sykehus for sjekk, sier Klausen.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Politiet opplyser at solen var svært lav over bakketoppen.

– Vi må advare bilistene i disse tider om å avpasse farten etter forholdene. Blir man blendet må man sette ned farten, sier operasjonslederen.

Lav sol

Et par minutter før ulykken inntraff ble politiet varslet av en annen bilist, om at det sto en bil på toppen av Trybakken. Sjåføren fortalte at det var vanskelige forhold på grunn av solen.

– Sjåføren forklarte at han så vidt klarte å svinge unna. Vi rakk ikke rykke ut dit i tide, sier Klausen.

Veien var i en periode delvis stengt, og trafikken ble dirigert på stedet.

Ved 20.30-tiden er veien åpen for trafikk.

