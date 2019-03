De elleve dømte, seks kvinner og fem menn, kom til Kristiansand med ferje fra Hirtshals i Danmark natt til søndag 11. februar 2018. Derfra skal de ha kjørt mot Oslo i tre biler – en Ford, en Audi og en Mercedes, skriver Tønsbergs Blad.

På veien fant de fram til eldre ofre og utga seg for å være helsearbeidere. Etter å ha kommet seg inn, stjal de smykker og kontanter fra flere av ofrene. Ved alle tilfellene var det kvinnene som tok seg inn i boligene, mens mennene holdt seg i nærheten.

Tyveriturné

Hendelsene som er omtalt i dommen, skjedde i Grimstad, Gjerstad, Bamble, Risør Porsgrunn, Hof, Holmestrand, Sande i Vestfold, Asker og Bærum i løpet av to dager.

En kvinne som til en viss grad bidro til oppklaring av saken, er dømt til to år og fem måneders fengsel. De øvrige er dømt til fra tre år og en måned til tre år og fire måneders fengsel for grove tyverier eller medvirkning til dette.

Ifølge dommen fra lagmannsretten er alle de tiltalte rumenerne tidligere straffet for ulik vinningskriminalitet i Tyskland. Noen av dem er også dømt for dette i andre land.

Seks kvinner – 32 barn

«Det forelå en omforent og felles forståelse mellom alle de 11 tiltalte om at det skulle stjeles i Norge, et omforent og et felles avklart opplegg for hovedelementene i dette – hvem det skulle stjeles fra, hvordan det skulle skje og hvor», heter det i dommen.

De elleve forklarte før ankesaken at de dro til Norge på ferie, men under ankesaken ble reisen begrunnet med at de skulle tigge. De seks kvinnene som alle er i 20-årene, har til sammen 32 barn, og lagmannsretten har tatt noe hensyn til dette ved straffeutmålingen.

I tillegg til fengselsstraffen blir en Audi, en Mercedes, flere mobiltelefoner, penger og smykker inndratt til fordel for statskassen.