Lenger salgstid for fjellhyttene

For andre år på rad tar det lenger tid å få solgt norske fjellhytter, og aller lengst liggetid har nå hyttene som ligger for salg i Bykle.

Det tar nå i snitt 137 dager å få solgt en hytte i Bykle. Her fra Hovden. Foto: Torstein Øen

BYKLE: Ifølge Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk for fjellhytter ligger nå Bykle helt nederst blant 25 utvalgte typiske hyttekommuner når det gjelder omsetningstid.

Det tar nå i snitt 137 dager å få solgt en hytte i kommunen øverst i Setesdal, mot 103 dager året før.

Til sammenligning er omsetningstiden for hytter i Sirdal 53 dager mot 46 året før. Tilsvarende tall for Åseral er 83 dager i 2020 og 64 i fjor.

Mye til salgs

Ved utgangen av januar i år lå flere hundre fjellhytter til salgs i Agder.

Ifølge tall fra Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS lå det da 106 hytter til salgs i Sirdal, 71 i Bykle og 45 i Åseral.

Av fjellhyttene på Sørlandet hadde salgsobjektene i Sirdal høyest medianpris på 3,25 millioner kroner, fulgt av Bykle på 2,79 millioner og Åseral på 1,68 millioner.

Medianpris tilsvarer objektet midt på skalaen, og er altså ikke det samme som snittpris.

Under prisantydning

I snitt har det som defineres som fjellhytter siste året på landsbasis hatt en prisstigning på 2,6 prosent.

Den typiske fjellhytten kostet to millioner kroner, og ble i snitt solgt for 2,5 prosent under prisantydning.

