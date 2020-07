Broa over Rossevannet er i ferd med å ta form. Fra venstre på broa står Nina Linn Rasmussen, fagansvarlig for konstruksjoner i Nye Veier, Frederik Spang, delprosjektleder i AF Gruppen, Hilde Marie Horpestad, anleggsleder for ILM-broene i Kruse Smith, og Harald J. Solvik, utbyggingssjef i Nye Veier. Foto: Tormod Flem Vegge