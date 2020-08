Fengslet for mistanke om kidnapping

En mann i 30-årene er av Kristiansand tingrett fengslet etter mistanke om at han ville kidnappe sine egne barn og føre dem ut av landet.

KRISTIANSAND: Han er fengslet i tre uker, hvorav to av disse skal skje i full isolasjon. Mannen har vært bosatt i en kommune ved Kristiansand.

Mannen selv nekter for å ha hatt planer om kidnapping, men ifølge kjennelsen fra tingretten er det flere forhold som peker i den retningen.

For det første vektlegger retten forklaringen til mor som sier at mannen har sagt at han vil ta med seg barna ut av landet. Dessuten har vedkommende hatt barnas reisedokumenter og klær i egen bil, uten at han har kunnet gi noen god forklaring på dette.

Retten mener videre at det er nødvendig å fengsle vedkommende fordi det er fare for at han vil rømme landet, ikke minst fordi han har svak tilknytning til Norge da han kom hit for få år siden. Han har dessuten det meste av sin familie på et annen kontinent.

Retten mener også at vedkommende vil kunne forspille bevis om han ikke varetektsfengsles.

