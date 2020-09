Aktor Håvard Ryengen (t.v.) mener mannen i 40-årene må dømmes til forvaring for å hindre at han begår nye overgrep mot barn. Her med forsvarer Knut-Erik Storlykken Søvik og bistandsadvokat Eivind Nordby Johnsen i Kristiansand tingrett. Foto: Erlend Olsbu