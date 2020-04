Tv-sending onsdag kl. 11: Send inn spørsmål til kommuneledelsen

Klokken 11 onsdag formiddag møtes ordfører Jan Oddvar Skisland, kommunedirektør Camilla Dunsæd og kommuneoverlege Dagfinn Haarr til tv-sending på fvn.no om koronasituasjonen i Kristiansand. Du kan nå sende inn dine spørsmål.

Bildet er fra forrige tv-sending med ledelsen i Kristiansand kommune, forrige onsdag. Foto: Jacob J. Buchard

Har du noe du lurer på eller innspill til ledelsen i Kristiansand kommune? Send inn spørsmål i kommentarfeltet under her. Vi kan ikke love å få med alle, men skal gjøre så godt vi kan for å bringe videre flest mulig.