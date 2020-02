Vil ha innspill fra privatpersoner om Gartnerløkka

Et knapt flertall har åpnet for at personer uten tilknytning til et fagmiljø kan delta i det lokale arbeidet for å gjennomgå Gartnerløkka-prosjektet. Som tidligere Bane Nor Eiendom-sjef og Gartnerløkka-kritiker Gunnar E. Nøding.