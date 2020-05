Litt glamping, litt «show off» og mye luksus på bølgene blå

Hvis man trives med å bo litt tett er det faktisk fullt mulig for to voksne og to barn å ta en hel liten sommerferie i nærskjærgården med den 21-fots store Ibiza 640 Touring.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn