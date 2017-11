Forsikring kan bli dyrere på grunn av mer ekstremvær

– Vi lever i en verden hvor det skjer noe med vær og klima som vi i forsikringsbransjen merker gjennom våre tall og statistikker, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If Skadeforsikring til Nationen.

If har omkring 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Clementz understreker at prisene vil øke på sikt over de neste tiårene.

– Prisene på forsikringene vil kunne bli dyrere som en konsekvens av mer omfattende skader som følge av økt nedbør, men på sikt over de neste tiårene, sier Clementz.

Gjennomsnittlig utbetaling per skadetilfelle har doblet seg de siste fem årene sammenlignet med gjennomsnittet de siste 32 årene.

– Forsikring dreier seg om å håndtere risiko. At det blir flom eller styrtregn, er ikke noe som overrasker oss. Vi har tatt høyde for ulike værsituasjoner i våre budsjetter. Den store hendelsen i år er alt vannet på Sørlandet. Det som er nytt, er at flommene gjentok seg to og en halv gang, sier Clementz.