«Med bistand fra Regjeringsadvokaten, har vi i dag begjært Foreningen for barnepalliasjon konkurs. Begjæring er sendt Oslo tingrett.»

Det opplyser Helsedirektoratet i en pressemelding torsdag.

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet står oppført som saksøker.

«Bakgrunnen for saken er at foreningen tidligere har fått statlige tilskudd under tilskuddsordningen for lindrende enheter. Som følge av at dette er årlige tilskudd over statsbudsjettet, må tilskuddsmottaker søke om overføring av midler som er ubrukt i budsjettåret, til nytt budsjettår. Foreningen søkte om overføring av tilskuddsmidler fra 2022 som ikke var brukt, men fikk bare delvis innvilget søknaden. Vedtaket innebar at foreningen hadde plikt til å tilbakebetale et restbeløp på 6 544 564 kroner, med tillegg av forsinkelsesrenter. Dette utgjør tilskudd som foreningen tidligere har fått fra staten, men som ikke er brukt til formålet med tilskuddet.» står det videre i pressemeldingen.

