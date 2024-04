Dette skjer i anledning Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter som arrangeres i Kristiansand 6. mai.

Det er femte året på rad at Europarådet og Kristiansand samarbeider om å arrangere konferansen i byen.

– Setter stor pris på det

I år vil Viktor Jusjtsjenko, som var president i Ukraina fra 2005 til 2010, innlede om Ukrainas integrasjon i Europa. Det er på en invitasjon fra Kristiansand-ordfører Mathias Bernander at Ukrainas tidligere president kommer til konferansen.

– Russlands krigføring mot Ukraina påvirker hele situasjonen i Europa. Dette har vært en hovedsak på den årlige Europakonferansen i Kristiansand siden 2022, og vi setter stor pris på at Jusjtsjenko har takket ja til min invitasjon om å selv å delta på årets konferanse, sier Bernander i en pressemelding.

Viktor Jusjtsjenko var president i Ukraina fra 2005 til 2010. Foto: Terje Pedersen / NTB

Jusjtsjenko medvirket på videolink for to år siden, da hans reise av sikkerhetsmessige grunner ikke kunne gjennomføres.

– Kristiansand legger stor vekt på å støtte Ukraina, sier Bernander, og legger til:

– Vi signerte en samarbeidsavtale med Mykolaiv i Ukraina under fjorårets Europakonferanse, og de to kommunene har samarbeidet om lokaldemokrati, næringsliv, tiltak for ungdom og infrastruktur. Vi er glade for at ordføreren i Mykolaiv kommer til Europakonferansen, og jeg ser fram til å treffe ham for å drøfte det videre samarbeidet. Det kommer også en større ungdomsdelegasjon fra Ukraina til Kristiansand.

75-årsjubileum for Europarådet

Den årlige Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter i Kristiansand er et av Europas største arrangementer til markering av Europadagen, som er innstiftet til minne om opprettelsen av Europarådet i 1949.

I år er det 75-årsjubileum for Europarådet, og dette vil bli markert på Europakonferansen i Kristiansand, med deltakelse fra Europarådets ledelse og fra Stortinget.

Andre aktuelle tema på konferansen er Krigsskaderegisteret for Ukraina som nylig er etablert i Haag, og som presenteres i Norge for første gang, og det nye europeiske regelverket fra EU og Europarådet for regulering av bruk av kunstig intelligens, står det videre i pressemeldingen.

Ytringsfrihet og kunstnerisk frihet er tema for Europakonferansens kveldsprogram som ledes av Agnes Kittelsen.