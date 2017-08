Inviterer til debatt om nazimarsjen i Byhallen

KRISTIANSAND: – Vi har opplevd et enormt engasjement i våre spalter etter demonstrasjonen på lørdag. Byens innbyggere sitter igjen med mange spørsmål og har et stort behov for å diskutere det som skjedde. Vi håper denne debatten kan bidra til å gi noen svar, sier sjefredaktør Eivind Ljøstad.

Debatten finner sted i Byhallen i Rådhuset torsdag kl 17.

Heida Gudmundsdottir

Den starter med en diskusjon mellom fungerende politimester Arne Sundvoll, fungerende ordfører Jørgen Kristiansen (KrF), stortingskandidat Mali Steiro Tronsmoen (SV) og sjefredaktør Eivind Ljøstad.

Åpent for innspill fra salen

Debatten vil bli ledet av Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen.

– Det er to temaer som er tett knyttet til debatten. Burde marsjen blitt stanset, og hvordan veier vi det mot ytringsfriheten? Vi vil åpne opp for spørsmål og kommentarer fra salen, og ønsker en dialog med politi, politikere og Ljøstad i panelet, sier Udjus.

Tatt på senga

Sjefredaktør Ljøstad mener mange fortsatt har behov for å diskutere demonstrasjonen.

– Mitt inntrykk er at mange sitter med en følelse av at de ble tatt litt på senga av det som skjedde. Vi hadde ikke tid til å diskutere det på forhånd, og derfor må vi ta diskusjonen i etterkant. På den måten kan vi være bedre forberedt hvis det skjer igjen.

– Noen har tatt til orde for at vi ikke burde gi demonstrantene mer oppmerksomhet. Hva tenker dere om det?

– Det er et av dilemmaene som er naturlig å diskutere i debatten, sier Ljøstad.