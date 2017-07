Politiloggen 30. juli

FARSUND: Brann i garasje

05.32: Politi og brannvesen får melding om brann i en garasje i Høylandsveien på Vanse. Brannen slukkes raskt. Sotskader. Ingen blir skadet.

ARENDAL: Fartstatt

02.33: Politiet avholder fartskontroll i Blødekjærtunnelen i Arendal. To førerkort beslaglegges. Høyeste fart er 92 km/t i 60-sonen.

ARENDAL: Kroppskrenkelse

02.27: En 26 år gammel mann pågripes etter ordensforstyrrelse og kroppskrenkelse i sentrum i av Arendal.

ARENDAL: I arresten

02.22: En 22-åring blir bortvist fra sentrum etter å ha laget kvalme i sentrum om Arendal. Han etterkommer ikke kravet, så en time etterpå pågripes ham og plasseres i arresten.

Anmeldes for urinering

Flere menn er anmeldt for urinering i natt. Det skjedde for to personer i Arendal og en i Mandal.