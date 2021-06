Knutson tar Skravlekopp med på turné

Det startet i 2017 da artisten bestemte seg for å lage en kopp som kunne få folk lettere i prat. Hun kalte koppen for Skravlekopp. I dag tilbyr over 360 kafeer sine gjester den grønne koppen som signaliserer at man er ledig for en prat.

Som en forlengelse av Skravlekopp-initiativet har Knutson også skrevet boken «La oss prate mer sammen», og nå blir det turné, melder forlaget Aschehoug – som utgir Knutsons bok.

«I en 70 fots stålskute legger Venke Knutson ut på en seilas fra Lofoten til Oslo. Det blir små og store arrangementer og skravletreff langt hele ruta», heter det om prosjektet.

– Etter et år med pandemi og nødvendig sosial distanse, har vi laget en kampanje med fokus på å prate sammen og skape gode menneskemøter. Mer enn noen gang har vi behov for å føle fellesskap og tilhørighet. Mer enn noen gang trenger vi å være bevisst rundt hvordan vi møter hverandre, sier Venke Knutson selv om reisen.

Turneen hun skal ut på, vil by på skravling på brygger, kafeer og på skuta. Det gjøres plass til musikk, intervjuer, strømmesendinger og konkurranser. Skravleseilasen starter opp på Kalle i Lofoten 20. juni og skal så videre til blant annet Bodø, Molde, Volda, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad og Oslo.