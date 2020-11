Politistasjonssjef Ole Hortemo sa i formannskapet at konflikten nå har roet seg og at de har kontakt med miljøet det er snakk om. Kommunens kriminalitetsforebyggende koordinator, Johanne Benitez Nilsen, er nettopp blitt gjort kjent med miljøet. Blomsten i vinduskarmen har Hortemo fått i forbindelse med at han snart slutter i jobben. Foto: Kjetil Reite