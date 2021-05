FHI-overlege begeistret over ny vaksinestudie

– Dette er vanvittig gode resultater. Et mirakel, sier Aavitsland til Dagens Medisin om studien.

Den viser blant annet hvordan vaksinestrategien i Israel har påvirket smittespredning, covid-19-innleggelser og død i befolkningen. Ifølge studien ser vaksinasjonen ut til å beskytte godt over 90 prosent mot å bli smittet, ikke bare mot å bli syk.

Vaksinene er også 96,7 prosent effektive mot covid-19-relaterte dødsfall og 95,3 prosent effektive mot den britiske virusvarianten.

– Erfaringene fra Israel tyder på at vaksinen beskytter mot den engelske varianten, som er dominerende både der og her til lands, hvis du vaksinerer mange nok, sier Aavitsland.

Israel ligger et par måneder foran Norge, noe som gjør at studien forteller hva vi i Norge har i vente, både når det gjelder individuell og indirekte beskyttelse.

– Israel ligger tre måneder foran oss. Vaksinasjonsprogrammet vil gi minst like god effekt i Norge. Jeg tror det meste av epidemien er over i juni eller juli, og at vi kan leve ganske normalt fra da, utdyper overlegen til TV 2 om samme sak.

Israel startet ved årsskiftet massevaksinering av landets 6,5 millioner innbyggere over 16 år.