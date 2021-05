KRISTIANSAND: Her ser du oversikt over hva som blir sendt i videovinduet over:

08.45: Kransnedleggelse. Dagens tale. Rabakoret synger.

09.00: Bilkortesjen kjører ut fra Torvet.

11.15: Tale og bekransning ved Camilla Collett-statuen. Kor synger.

12.15: Tale og bekransning ved Henrik Wergeland-statuen. Korps spiller.

15.30: Båtkortesjen ankommer Tangen.

15.45: Ordfører holder dagens tale. Korps spiller. Stein Roger Sordal m/band spiller.