Dagfinn Haarr (Ap) kritiserer et forslag fra KrF om å videreføre smitteverntiltak etter at pandemien er over. KrFs Viggo Lütcherath (t.h.) mener forslaget blir tolket i verste mening. Mellom de to står Mira Svartnes Thorsen (MDG) og Jørgen Kristiansen (KrF) og diskuterer en annen sak. Foto: Kjetil Reite