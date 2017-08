Bilopphogger dømt for bedrageri

ARENDAL: Da Grimstad-firmaet Olsen Bil AS gikk konkurs i 2016, fant politiet flere biler hos bilforhandleren som var registrert vraket.

Funnet førte til at to bilopphoggere i distriktet ble siktet for bedrageri, ettersom de hadde levert meldinger til staten om at kjøretøyene var vraket og deretter fått utbetalt vrakpant for dem.

Fikk betalt for 38 kjøretøy

Nå er den ene av bilopphoggerne, daglig leder hos Mørlandsmoen Bilopphogging i Arendal, dømt til 30 timers samfunnsstraff.

Ifølge dommen fra Aust-Agder tingrett fikk selskapet urettmessig utbetalt 76.500 kroner i vrakpant for 38 kjøretøy fra 2008 til 2016.

Bilopphoggeren har gitt en uforbeholden tilståelse og saken kunne dermed gå som en tilståelsessak med forenklet rettslig behandling.

Retten har sett det som skjerpende at bedrageriet er gjennomført gjennom et tillitsbasert system, av en virksomhet som er gitt særlig godkjenning for å inngi vrakmeldinger som grunnlag for utbetaling av vrakpant.

Ville være grei

Bilopphoggeren satt to dager i varetekt, noe som har fått betydning for lengden av straffen han nå er idømt.

Mannen ønsket mandag ikke å kommentere dommen overfor Fædrelandsvennen. I et intervju med Agderposten har bilopphoggeren fortalt at han kun ønsket å hjelpe bilforhandleren.

– For å være grei sendte jeg inn krav om vrakpant på de gamle vrakene før de var blitt levert inn til hogging og fortsatt sto hos Olsen Bil AS. Jeg gjorde dette for at Olsen Bil AS raskere skulle få godkjent og registrert bilene de hadde bygd opp på de gamle vrakene, sa mannen til Agderposten.