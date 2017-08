ARENDAL: – Jo mer jeg har lest av partiprogrammet til Partiet De Kristne, jo mer forskrekket ble jeg. Det minner om et av Carl I. Hagens gamle partiprogrammer, sier Godskesen til Agderposten.

Utgangspunktet for det avisen skriver er et leserbrev hun har sendt.

Her heter det at hun er i en situasjon hun aldri trodde hun ville havne i der hun altså må lete etter andre parti å stemme på enn Frp.

Bitter konflikt

Leserbrevet har hun skrevet etter den lange og svært bitre personkonflikten hun har hatt både med fylkespartiet og Frp sentralt.

Det endte med at hun stemte mot eget parti i Stortinget om tvangssammenslåing av kommuner og meldte seg deretter uavhengig.

Melder seg kanskje inn

Nå lurer hun på å melde seg inn i Partiet De Kristne.

– De er ikke representert i bystyret i Arendal, men det kan bli. Jeg tror mange ikke er klar over alt de står for. Jeg har diskutert med dem at kanskje folk lar seg skremme av navnet, men de er åpne for hvem som helst. Det er bare at de har en kristen formålsparagraf, sier Godskesen til Agderposten.