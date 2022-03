BIRKENES: – Med kostnadene og forutsetningene vi har for landbruket nå er det ikke mulig å drive lønnsomt. Vi har valgt dette yrket selv, og for oss handler det mye om idealisme og at det er en gøy livsstil. Og det er gøy – helt til vi ser regninga.

Grønnsaks- og kornbonde Leif Johann Rugsland og kjøttprodusent Tor Arnfinn Homme mener de har en moralsk forpliktelse til å produsere mat for befolkningen. Men ikke for enhver pris.

– Det koster mer i diesel å transportere grønnsakene mine til kundene enn jeg tjener på dem. Allerede nå vet jeg også at jeg kommer til å tjene mindre på poteter i år enn i fjor. Og utgiftene skal bare fortsette å stige, sier Rugsland.

Han holder til i Åbål i Birkenes, hvor han også har hatt betydelige merutgifter til strøm og generelle driftsutgifter det siste året.

– Bare mens vi har stått og pratet her har jeg brukt 120 kroner i strøm, sier Rugsland.

Verdivalg

Homme etterlyser både bedre kompensasjon til bøndene og en ny retning i norsk landbruk.

– Krigen i Ukraina viser hvor sårbare vi er. Vi kan ikke fortsette å kjøpe oss ut av alt bare fordi vi har råd til det. Nå må vi ta et verdivalg: vil vi ha norske matprodusenter eller ikke?

Han håper å gå i pluss i år ved å utsette alle investeringer i maskinparken.

– Men jeg har ikke noe å gå på, og regningene blir bare høyere, sier han.

Ifølge Rugsland har Norge mat på lager til én måneds forbruk, og at vi har gjort oss altfor avhengige av importvarer.

– I Kina har de støvsugd markedet for hvete og soya. Der har de nå lagret nok for et og et halvt år fremover. Og det til en befolkning på halvannen milliard mennesker. Det er å tenke langsiktig, mener han.

Matsikkerhet

Debatten rundt norsk matsikkerhet har blusset opp igjen etter en langvarig pandemi og krigen i Ukraina. Prisene har skutt i været på en rekke varer fordi de enten er blitt mangelvare eller frykt for at de skal bli det.

Noe av det dyreste man kan kjøpe nå er kunstgjødsel, hvor prisene er mellom doblet og firedoblet siste år.

– Det er helt vilt. Men vi får i hvert fall tak i det fortsatt. Neste sesong kan det bli verre, ettersom krigen i Ukraina og høye energipriser fører til mangel av kunstgjødsel. Uten kunstgjødsel blir det vanskelig å dyrke fram både grønnsaker og korn. Det råder en veldig stor usikkerhet. Jeg er bekymret, sier Rugsland.

Ikke motivasjon

– En av typene kunstgjødsel vi bruker mye av kostet i fjor rundt 5000 kroner for ett tonn. Nå er prisen 10.800, sier Leif Johann Rugsland (t.v.) og Tor Arnfinn Homme. Her er de i lokalene hos førstnevnte på Åbål i Birkenes. Foto: Jacob J. Buchard

Det er også mange av deres kolleger i landbruket:

– Mange lurer fælt på å gi seg. De har ikke lenger motivasjon til å holde på. Det sier sitt at snittalderen for bønder er godt over 50 år, sier Homme.

Han og Rugsland mener denne utfordringen kan løses enkelt:

– Bøndene må få markedspris for varene sine. I dag er dette gjennomregulert, med priser som er låst uten rom for endringer, selv når det kommer ekstreme kostnadsøkninger.

– Hva om prisene fortsetter å stige?

– Fortsetter den ekstreme prisøkningen på diesel og energi vi har sett de siste månedene er det flere enn bøndene som må pakke sammen. Da vil alle som produserer og transporterer noe her i landet få store utfordringer.

– Må selv gå i banken

Fylkesleder og tillitsvalgt i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit, er enig i at norsk matproduksjon er i spill.

– Mange er fortvilte og vet ikke hvordan de skal møte vekstsesongen. Flere bønder må selv gå i banken og låne penger for å kjøpe gjødsel for at storsamfunnet kan få mat, sier han.

Ulltveit sier at mange ikke vet sine arme råd etter vedvarende prisøkninger. Mandag steg for eksempel prisen på den mest brukte gjødselen med 45 prosent fra uka før.

– Selv kommer jeg til å bruke 280.000 kroner på gjødsel i år, mot 120.000 i fjor – med lik mengde og sortiment. Det er nesten 250 prosent økning. Jeg er overrasket over at regjeringen fortsatt ikke har kommet på banen med blant annet gjødselkompensasjon, sier han.

Rundballeplast har ifølge Ulltveit blitt 40 prosent dyrere siden i fjor.

Realitetsorientering

– Det hviler et stort ansvar på den enkelte bonde. Samfunnsoppdraget vårt er å produsere mat til befolkningen, men når prisene er så høye som nå må vi ha kompensasjon. Jeg sier ikke dette for å syte, men som en realitetsorientering. Jeg er bekymret, sier han.

– Hvordan har bøndene blitt kompensert så langt?

– Vi har fått samme avtale som private strømkunder, altså 80 prosent avslag på alt over 70 øre/kWt. Dessuten fikk kompensert litt for økte gjødselpriser i fjor, men den siste veksten i vinter og vår har vi ikke fått noe for. Det er gitt signaler om at det kommer, men ikke om når. Nå forskutterer bøndene store beløp for samfunnet, og sånn skal det ikke være.

Ulltveit er spent på jordbruksoppgjøret, og regjeringens tidligere lovnader om å tette inntektstaket mellom landbruk og andre yrkesgrupper innen fire år.

– Forventningene er store til at dette skal starte i år, sier han.

Norges Bondelag har omkring 62.000 medlemmer, hvorav 2200 i Agder.

Jordbruk i Norge 3,5 prosent av Norges areal er jordbruksareal I 2020 ble 21.641 dekar nydyrket areal brukt til jordbruk. Det var en nedgang på 23,1 prosent fra året før. I 2020 ble 4812 dekar jordbruksareal gjort om til for eksempel vei. Det var en økning på 25,2 prosent fra året før. I 1969 var antall landbruksbedrifter i Norge 154.977. I 2021 var antallet 38.076 – en nedgang på 16,5 prosent fra 2011. 24.300 bønder drev med melke- og kjøttproduksjon i Norge i 2019. 11.231 drev med planteproduksjon. 1315 drev med plante- og kjøttproduksjon i kombinasjon. Kilde: Statistisk Sentralbyrå