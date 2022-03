KRISTIANSAND: – Vi får på plass to store navn, og det er nesten utrolig at de velger å komme hit, sier Jan Oddvar Skisland på ordførerens kontor torsdag morgen.

For tredje året samarbeider Kristiansand med Europarådet om en internasjonal konferanse om demokrati og menneskerettigheter i tilknytning til Europadagen 5. mai.

Sammen med Torbjørn Frøysnes kunne han fortelle at tidligere statsminister og president i Ukraina, Viktor Jusjtsjenko, kommer til konferansen. Han vil tale om sitt lands skjebnetime, opplyses det.

Det skal være første gang etter krigsutbruddet at en så høytstående politiker fra Ukraina drar på utenlandsbesøk.

– Dette er et uttrykk for at Ukraina ønsker å komme til orde, og de ser at det er viktig å bringe fram sitt syn på internasjonale arenaer. Jusjtsjenko har et godt navn i Ukraina og Europa, med en sterk politisk stemme, sier Frøysnes.

Jusjtsjenko bor i Ukraina, og dersom krigen altså ikke setter en stopper for det, så vil han delta på konferansen i Kilden.

Jusjtsjenko var opposisjonsleder i Ukraina i 2004, og jobbet for å orientere landet mot Vesten ved å søke medlemskap i Nato og EU da han ble forgiftet.

Det ble slått fast at giften var dioksin, og giftangrepet ga ham store arr i ansiktet. Senere ledet han an i Oransjerevolusjonen, som ledet til at Julia Timosjenko ble utnevnt som statsminister. Jusjtsjenko sto igjen som revolusjonshelt.

Ukrainas tidligere revolusjonshelt og president Viktor Jusjtsjenko. Foto: Terje Pedersen / NTB

Skal reise til Kristiansand

Frøysnes har vært sentral med å sy sammen programmet, og mener at konferansen peker mot Kristiansand som et anerkjent møtested for «sentrale temaer i vår tid», knyttet til demokrati og menneskerettigheter.

– Det fremstår som byens profil, sier han.

– Hvordan fikk du ham til å komme?

– Jeg hadde samtaler med Ukrainias ambassadør Jatsjuk i Oslo, og drøftet representasjon fra Ukraina. Så konsulterte han myndighetene, og kom tilbake med forslag om Jusjtsjenko. Så ble det besluttet og bekreftet at han kommer til Kristiansand.

– Så vet vi ikke hvordan Europa ser ut starten av mai, men avtalen er at han reiser til Kristiansand og vil være her fra 4. til 6. mai, ledsaget av ambassadør Jatsjuk.

Det andre store navnet er den hviterussiske opposisjonspolitikeren Svetlana Tsjikanovskaja. Hun var kandidat i presidentvalget i 2020, og betraktet seg selv som valgets vinner. Men president Aleksandr Lukasjenko ble sittende, og hun endte med å måtte forlate landet. Hun bor i dag i Litauen.

– Det er flott at Kristiansand er en by som løfter fram demokrati og menneskerettigheter så tydelig, og jeg vil gjerne bli forbundet med en by der de verdiene står sterkt. Med den spesielle situasjonen vi ser nå, er det med å gjøre konferansen mer aktuell og interessant at vi får så sentrale aktører fra Ukraina og Hviterussland, sier Jan Oddvar Skisland.

Den hviterussiske opposisjonspolitikeren Svetlana Tsjikanovskaja avbildet i København i 2020. Bak er den danske utenriksministeren Jeppe Kofod. Foto: Emil Helms / AP

Det er totalt sju aktører som står bak konferansen, og de fleste billettene til konferansen vil bli fordelt gjennom den. 150 billetter vil bli lagt ut for salg med en pris på null kroner.

Med gjestene fra Ukraina og Hviterussland vil det også bli behov for et stort sikkerhetsregime, og Skisland forteller at politiet er koblet på lokalt for å forberede besøket.

Temaet demokrati og menneskerettigheter er på dagsorden, særlig som følger av Russlands angrepskrig mot Ukraina. I tillegg vil årets konferanse omfatte en rekke andre temaer som har med ytringsfrihet å gjøre.

Europakonferansen finner sted i Kristiansand 5. mai, som en del av demokratiuka 2.–8. mai.