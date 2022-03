KRISTIANSAND: – Det er gjort innbrudd og gjennomført omfattende skadeverk, sier Knut Odde, operasjonsleder ved Agder politidistrikt, til Fædrelandsvennen.

Vandaler har, trolig i løpet av helga, vært på ferde i Markens gate 9 i Kvadraturen i Kristiansand.

– Vi kan ikke se at noe er stjålet, bemerker Odde.

I bygget har flere leietakere tilhold, blant andre NRK Sørlandet.

Minst 100.000 kroner

Markens gate 9 i Kvadraturen i Kristiansand. Foto: Tormod Flem Vegge

Tom Johannessen er ansvarlig for drift og forvaltning hos Mosvold & Co AS, som eier Markens gate 9. Han mener det er gjort skadeverk for minst 100.000 kroner i et teknisk rom.

– Vi oppdaget skadene mandag morgen. Ei dør på et teknisk rom er brutt opp. Ledninger er dratt i stykker og utstyr er bøyd. Det er rett og slett hærverk, forklarer Johannessen.

– Skadene førte til at sprinklersentralen og alt av varme i bygget var nede, opplyser han.

– Hva tenker du om dette?

Vandalene har revet i stykker utstyr på det tekniske rommet. Foto: Tormod Flem Vegge

– Det er bare veldig fortvilende. Det er rart at det kun dreier seg om hærverk og at ingenting er stjålet. Dette virker veldig rart og meningsløst.

Bjørn André Karlsen, driftstekniker hos Agder Energi Varme, var mandag formiddag i gang med reparasjoner i det tekniske rommet.

Bjørn André Karlsen, driftstekniker hos Agder Energi Varme, er her i gang med å reparere skadene i det tekniske rommet i Markens gate 9. Foto: Tormod Flem Vegge

– Dette er gjort bare for å ødelegge. Det er ødelagt for 30–40.000 kroner bare knyttet til fjernvarmeutstyret i rommet.

Hærverk på NRK-utstyr

Det uklart hvor omfattende skadene på datautstyret til NRK Sørlandet er. Døra bak er forsøkt brutt opp. Foto: Tormod Flem Vegge

I tillegg til skadene i det tekniske rommet, er det også blitt utført hærverk på utstyr tilhørende NRK Sørlandet.

I et rom hos dem lå det nytt datautstyr. Utstyr er skadet, men det er usikkert hvor store summer det er ødelagt for.

– Det dreier seg om skader på nye servere, som skulle monteres hos oss, forteller Morten Rød, distriktsredaktør i NRK Sørlandet.

Det er også forsøkt å bryte opp ei dør inn til lokalene til NRK Sørlandet, uten at dette lyktes.

Politiet har mandag sikret spor i Markens gate 9.