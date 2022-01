Tre kunder i Sparebanken Sør er fralurt 600.000 kroner etter de ble narret til selv å ringe et telefonnummer der svindlerne ventet i den andre enden.

KRISTIANSAND: – Dette er en type svindel vi aldri har sett før, sier sikkerhetsansvarlig Åsmund Myklevoll i Sparebanken Sør til Fædrelandsvennen.

I et svindelforsøk mot 54 bankkunder ble det sendt ut SMS hvor kontoeierne ble bedt om å kontakte banken på et spesielt 800-nummer. Meldingen bankkundene fikk gikk ut på at det foregikk falske aktiviteter på kontoene deres.

– Ofte ser vi i svindelforsøk at det sendes det SMS’er ut til hundrevis av telefonnumre samtidig. Denne gangen var det et langt lavere antall, sier Myklevoll.

Han forklarer at kundene ble bedt om å ringe et 800-nummer hvor en kvinne tilbød seg hjelp til å stanse problemene til kundene.

– Det var en norsktalende kvinne som på en profesjonell måte veiledet kundene, sier han.

Sikkerhetsansvarlig Åsmund Myklevoll i Sparebanken Sør. Foto: Sparebanken Sør

– Stort sett alt tilbakeført

Den lengste samtalen Telenor har registrert er på 23 minutter, mens snittet på de øvrige samtalene er på rundt ti minutter.

To kunder fikk tappet pengene sine over til en annen konto i Norge.

– Kundene anta uro og kontaktet kundesenteret vårt. Etter å ha kontaktet mottakerbanken fikk vi tilbakeført pengene, sier Myklevoll.

Det tredje tilfellet var en transaksjon av utenlandsk valuta. Denne ble stanset fordi Sparebanken Sør selv fattet mistanke.

– Heldigvis er stort sett alle pengene tilbakeført til kundene.

Politianmeldt

Etter at svindelen ble oppdaget har både Telenor og Telia blokkert 800-nummeret.

Saken er også politianmeldt.

Myklevoll advarer likevel kunder mot å gi fra seg sensitiv bankinformasjon.

– Fatter du mistanke under en telefonsamtale, så bryt samtalen og kontakt kundesenteret i banken, sier han.

I en sak like før nyttår hadde den sikkerhetsansvarlige i Sparebanken Sør følgende råd.

– Alle som ber om BankID-informasjon fra deg, er svindlere. Det er ingen legitime grunner til at noen skal ha informasjon om din BankID. Ikke Kongen, ikke politiet, ikke banken, sier han.