Møkjåland tar over for Mykjåland

IVELAND: Neste mandag er det ekstraordinært kommunestyremøte i Iveland etter at Gro-Anita Mykjåland ble valgt inn på Stortinget for Senterpartiet. Avisen Setesdølen opplyser at varaordfører Terje Møkjåland skal overta som ordfører. Han representerer Kristelig Folkeparti.

Dette er også forslaget som ligger fra administrasjonen.

Berit Hauan fra Senterpartiet blir ny varaordfører.

Terje Møkjåland er til daglig skogbrukslærer ved KVS Bygland. Ifølge Setesdølen tror han ikke på de store omveltningene, men er opptatt av å få plass ny skolestruktur.