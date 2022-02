KRISTIANSAND: – Nå etterforsker vi bredt og samler inn så mye informasjon som mulig, for å kunne igangsette søk, forteller Harald Hollerud, seksjonsleder for etterforsking ved Kristiansand politistasjon.

Tirsdag opplyser Agder politidistrikt at Jan Høiaas er meldt savnet fra Grim i Kristiansand.

Familien hans kontaktet fredag politiet, for å meddele sin bekymring rundt Høiaas, som de ikke klarte å få kontakt med.

Lørdag ble 63-åringen formelt meldt savnet. Politiet gikk ut med en etterlysning av den savnede tirsdag ettermiddag.

– Vi har fått inn en del tips allerede som vi kommer til å sjekke ut, sier operasjonsleder Knut Odde, til Fædrelandsvennen i 21-tiden tirsdag.

– Skal ha sovet i hule

Ifølge politiet skal mannen ha fortalt familien at han hadde sovet i ei hule i Kjos i Vågsbygd natt til fredag. Fredag morgen fikk familien beskjed fra mannen om at han var ved et vann på Dalane. Høiaas skal ha fortalt at det var mulig å leie båter ved vannet.

Agder politidistrikt er interessert i å komme i kontakt med personer som kjenner til hulen i Vågsbygd eller vannet på Dalane.

Ifølge Hollerud ser politiet på områdene rundt Fiskåvannet og Bukkesteinsvannet i Vågsbygdskauen og Rige og Slettheia i retning Brennåsen som områder som 63-åringen kan ha benyttet.

– Vi ønsker å komme i kontakt med personer som kan ha informasjon om saken, understreker seksjonslederen.

Utseende

Høiaas er 185 centimeter høy og har slank kroppsbygging.

Ifølge politiet kan han ha på seg ei brun boblejakke med kamuflasjemønster, blå dongeribukse eller kamuflasjebukse, brune sko, sort lue med ledlys og en blå ryggsekk med fotballklubben Chelsea sin logo.

Publikum som har sett mannen i perioden fra torsdag 18. februar klokka 09.00 fram til nå kan ta kontakt med politiet på telefon 02800.