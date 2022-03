KRISTIANSAND/AGDER: – For ett år siden gikk det akkurat rundt, nå har jeg ingen sjanse lenger. Hver måned sitter jeg igjen med rundt 4000 kroner når lånet og regningene er betalt, men de pengene varer ikke lenge med de matvareprisene som er nå, sier hun.

I høst steg strømprisen i Sør-Norge til høyder man aldri tidligere har sett, og gjennom vinteren har kursen holdt seg ubehagelig høy for privatøkonomien til mange sørlendinger.

Samtidig har krigen i Ukraina begynt å ramme lommebøkene. Drivstoffprisen nærmer seg 30 kroner literen for diesel og bensin, i februar økte matvareprisene mer enn på 40 år, og før utgangen av 2023 er det ventet at renten skal heves åtte ganger.

Strekker ikke til

Fædrelandsvennen har snakket med uføretrygdede «Anne» som bor i Kristiansand. Hun synes det er skambelagt og flaut at pengene ikke lenger strekker til, og ønsker å være anonym.

Kvinnen i 50-årene jobbet tidligere på apotek, men ble uføretrygdet for tre år siden. Hun er i dag enslig og bor i en eldre, dårlig isolert leilighet et stykke utenfor byen.

Før strømkrisa fikk hun akkurat økonomien til å gå opp, men det siste halvåret har hun søkt hjelp for å klare seg.

– De siste 14 dagene før trygden kommer har jeg trengt hjelp til mat. Jeg bruker nesten ikke strøm hjemme og har kokt mat på vedovnen i stua. En tur til frisør eller tannlege kan jeg bare glemme, sier hun.

En periode hadde hun inkassogjeld, men det løste hun gjennom å refinansiere lånet.

Ofrer det sosiale

De siste månedene har det blitt harde prioriteringer. Sosiale aktiviteter med venner blir som regel valgt bort.

– Jeg har ofret mye av det sosiale livet. Når venner spør om jeg skal være med på noe, så blir det hele tiden en avveiing med tanke på økonomien. Iblant er det lettere å komme med en unnskyldning, som «jeg har nettopp hatt korona, er sliten og blir bare hjemme». Å ikke ha penger til å være med er flaut, mener Anne.

«Anne» har ofret det sosiale som innebærer kostnader, og synes det er flaut å skulle forklare at hun ikke har penger til å være med. Foto: Jacob J. Buchard

– Hva tenker du om fremtiden?

– Det tør jeg nesten ikke tenke på. Jeg tenker på de som er enda verre stilt enn meg, sier hun.

Bekymret for eldre

For Anne er slett ikke alene. Fædrelandsvennen har vært i kontakt med flere inkassoselskaper, banker og lavterskeltilbud på Sørlandet. De merker ringvirkningene av det som har skjedd de siste månedene.

Lavterskeltilbudet Hjelp oss å hjelpe i Kristiansand slår alarm om hvor mange som ikke lenger har penger til mat, klær og nødvendig utstyr.

– Vanligvis har vi 3–4 matsaker i uka, men den siste tiden har vi hatt 15–25 saker i uken. Det er blitt helt vilt. Noen må snart gjøre noe, sier Elisabeth Thorsen, daglig leder for organisasjonen.

I åtte år har Elisabeth Thorsen vært leder for Hjelp oss å hjelpe, som nå har lokaler i Kristian IVs gate i Kvadraturen. Foto: Espen Sand

Organisasjonslederen sier det er spesielt mange eldre som tar kontakt.

– Vi har mange henvendelser fra enslige, ensomme eldre mennesker. Generelt ser vi at det er vanskeligere for mange eldre å be om hjelp. Derfor gjør det fryktelig vondt i hjertet når eldre damer kommer og spør om vi har noe de kan få. Samfunnet har gjerne fokus på familier, men man må huske på at enslige har mange av de samme utgiftene, men bare én inntekt, sier Thorsen.

– Urolige bankkunder

Sjefen i Nordea sier flere har tatt kontakt med banken etter nyttår for å få rådgivning, betalingsutsettelse eller avdragsfrihet på lånet.

– Det som skjer i Ukraina og ringvirkningene av de 2–3 siste ukene har nok ennå ikke slått ut i kundenes adferdsmønster. Det vi kan si med sikkerhet er at de økte strømprisene har skapt en uro om egen økonomi for mange kunder. I januar økte kundehenvendelsene med rundt 20 prosent sammenliknet med januar 2021. Mange er fremdeles berørt av pandemien, sier Odd Hultmann, banksjef i Nordea og leder for personmarkedet på Sørlandet.

– Flere er urolige for egen økonomi og tar kontakt med banken, sier Odd Hultmann, banksjef i Nordea i Kristiansand. Foto: Jacob J. Buchard

– Hvem er det som sliter nå?

– Generelt er det de som er i det nedre inntektssjiktet og de som ikke har en buffer i økonomien. Under pandemien har folk hatt lite å bruke pengene på, og mange har heldigvis skaffet seg en ekstra buffer. Men vi har også merket oss flere som ikke nødvendigvis sliter nå, men som opplever en usikkerhet rundt det som skjer, sier Hultmann.

Rekordhøy inkassogjeld

Mens inkassogjelden som sendes namsmannen for rettslig inndrivelse har sunket i 2021, viser de ferskeste tallene en voldsom økning.

I januar steg sørlendingenes samlede inkassogjeld til rekordhøye 3,1 milliarder. I hele 22 av landsdelens 25 kommuner økte gjelden. Kun Iveland, Vegårshei og Farsund hadde nedgang.

– Gjelden har aldri før vært så høy, og bare i januar økte gjelden med 200 millioner i Agder. Kristiansand hadde en økning på rundt 60 millioner og det er mest i landet, sier Geir Grindland, daglig leder i Inkassopartner.

Han mener strømregningen må ta skylden for den voldsomme økningen, og at mange «nye» mennesker har havnet på hans bord.

Minstepensjonister og småbarnsforeldre

– Vi ser stadig flere nye mennesker som ikke klarer å betale regningene sine, og folk som egentlig ikke burde vært her. Det er minstepensjonister, småbarnsforeldre og lavtlønnede som ikke klarer de høye strømregningene, opplyser Grindland.

– Inkassogjelden er i ferd med å nå taket og i løpet av året tror jeg gjelden på Sørlandet vil nærme seg fire milliarder kroner, tror Geir Grindland, daglig leder i Inkassopartner. Foto: Jacob Buchard

Med en rente på vei opp flere prosent kommer inkassosjefen med en dyster spådom i tiden framover.

– Jeg og mange i min bransje tror at inkassogjelden på Sørlandet kommer til å øke mest fremover. Vi må forvente en trippelsmell fra ekstreme prisøkninger på strøm, bensin og rente. Jeg tror vi kommer til å nærme oss fire milliarder i løpet av året, sier Grindland.

Så mange har inkassogjeld på Sørlandet Per 1. februar 2022 var så mange sørlendinger registrert som «dårlige betalere» hos namsfogden i Agder: Kristiansand - 4759 personer Arendal - 2262 Grimstad - 944 Lindesnes - 903 Vennesla - 703 Lillesand - 378 Lyngdal - 395 Farsund - 370 Flekkefjord - 268 Risør - 368 Tvedestrand - 308 Kvinesdal - 214 Froland - 284 Birkenes - 177 Evje og Hornnes - 174 Gjerstad - 125 Åmli - 95 Sirdal - 62 Vegårshei - 88 Hægebostad - 50 Iveland - 83 Valle - 26 Bygland - 68 Bykle - 46 Åseral - 34

Doblet gjelden på ett år

Inkassoselskapet Kredinor er «store» på Sørlandet og følger opp mange av strømkundene som ikke klarer å betale for seg. Direktør Audun Rønningen Danielsen sier beløpene på hva folk skylder i Agder er nær doblet på ett år.

– I februar 2021 var en gjennomsnittlig strømsak hos Kredinor på rundt 1500 kroner, mens beløpet i februar i år har økt til nesten 3000 kroner. Veksten i husholdninger med økonomiske problemer foreløpig er lav, men situasjonen er mer krevende enn tidligere for de som har betalingsutfordringer, sier Danielsen.

I februar var veksten høyest hos sørlendinger i alderen 34–41 år og 42–57 år. Begge disse aldergruppene ble skyldig beløp nesten doblet sammenliknet med 2021.

– Det er sikkert flere årsaker til at økningen er størst for disse aldersgruppene, men en fellesnevner kan være eneboliger og hjemmeboende barn, sier Danielsen.

Helle Geheb, enhetsleder innbyggertorg i Kristiansand kommune, merker foreløpig ingen økning fra innbyggere som trenger gjeldsrådgivning. Foto: Reidar Kollstad

Helle Geheb, leder for den kommunale gjeldsrådgivningen i Kristiansand, har ikke merket større pågang den siste tiden.

– Vi merker nok ikke noe så raskt etter at prisene er blitt høyere. Vi som jobber med gjeldsrådgivning merker nok først effekten etter seks måneder, anslår Geheb, som fungerer som enhetsleder for innbyggertorget i Kristiansand kommune.

I løpet av fjoråret fikk de tre rådgiverne i kommunen 350 henvendelser om gjeldsrådgivning.

Drar på hjemmebesøk

Onsdag i forrige uke var Elisabeth Thorsen og hennes «hverdagsengler» i Hjelp oss å hjelpe på en rundtur for å hjelpe folk i nød med mat, klær og nødvendige ting.

På organisasjonens Facebook-side skriver Thorsen at hun sluttet å telle etter 36 besøk.

– Noen av dem som skal hente mat eller klær har ikke penger til buss. Da drar vi gjerne på hjemmebesøk, sier Thorsen.