VENNESLA: – Vi vil ikke planlegge så mye nytt. Nå gjelder det å få godkjent det vi allerede har, sier pastor Gunnar Jeppestøl i Filadelfia-menigheten på Vikeland til Fædrelandsvennen.

I fjor skrev Fædrelandsvennen at menigheten ønsket å bygge gymsal og utvide skolen. Dette har de droppet i reguleringsplanen, som nå er til behandling hos kommunen og trolig kommer på politikernes bord før sommeren.

– Blir ikke reguleringsplanen godkjent, må skolen enten flyttes eller legges ned. Det er realiteten, sier Jeppestøl.

Fakta: Årsverk i Filadelfia på Vikeland Mariknotten barnehage: 25 årsverk. KV Vennesla Musikkgymnas: 20 årsverk. Menigheten Filadelfia: 10 årsverk. Totalt: 55 årsverk.

Brukt 700.000 kr

Menigheten har høstet kritikk for at arbeidet med planen har gått sakte. Politikerne har gitt dispensasjon til skolen flere ganger. Filadelfia synes ikke noe om kritikken.

– Så langt har vi brukt 700.000 kroner på reguleringsplanen. Hvis vi kunne gjort det fortere så hadde det selvfølgelig vært både billigere og greiere for oss. Men man får mange innspill underveis, og da må planen endres. Det tar tid med en slik prosess, sier Nils Røinås.

Han har siden 1990-tallet jobbet frivillig i menigheten, og har vært den som har styrt mest med reguleringsplanen som ENO Arkitekter har utarbeidet for Filadelfia.

– 88 prosent av bygningsmassen vår er godkjent til de formålene de brukes til. Men skoen trykker på første etasje av næringsbygget. Der er det klasserom, og de har vi brukt på dispensasjon de siste årene, sier Røinås.

Har søkt dispensasjon

Av frykt for at reguleringsplanen ikke blir godkjent før sommeren, har skolen søkt om å forlenge dispensasjonen for klasserommene med ett år. Det vedtok bygg- og miljøutvalget i forrige uke, mot Aps stemmer.

Utvalgsleder Solveig Robstad anket avgjørelsen, og dermed havner den på kommunestyrets bord neste uke.

– Arbeiderpartiet har vært imot hele tiden, så det er ikke overraskende, kommenterer Røinås.

Pastor Jeppestøl mener skolen deres ikke er en konkurrent til den offentlige videregående skolen i Vennesla, slik det er hevdet tidligere i debatten. Han viser til at kun 27 av årets 82 elever er fra Vennesla, Øvrebø og Mosby.

– Av disse 27 er det dessuten mange som trolig ville valgt musikk, dans og drama-linja i Vågsbygd fremfor linjene på Vennesla videregående skole, sier han.

Vil ha gangfelt

I reguleringsplanen påpeker Via Nova, som har sett på trafikale løsninger, at det bør bygges et gangfelt på Vikeland, og at fartsgrensa bør settes ned til 40 km/t.

Tidligere har det vært omtalt trafikkfarlige situasjoner hvor personer løper over fylkesvei 405 like ved Coop Extra, istedet for å måtte gå noen hundre meter lenger nord til underganga ved jernbanestasjonen.

– Dette støtter vi naturligvis fullt ut. Det er ikke bare elever som løper over veien, det er også voksne personer. Vi ser på et gangfelt som en nødvendighet, forklarer Jeppestøl.

Har drømmer

Til slutt avslører pastor Jeppestøl at de håper å utvide ei gang i framtiden.

– Vi har mange drømmer. Det å kunne tilby en flerbrukshall til elevene og til folket på Vikeland hadde vært positivt for hele bygda. Men nå konsentrerer vi oss om reguleringsplanen, sier han.

Det er den gamle fotballbanen på Kvivollen som har vært aktuelt sted for lokalisering av en flerbrukshall. Skal det skje, må i så fall eier Vigeland Bruk gå med på et salg av tomta - noe de ikke har ønsket ennå.

Til politikerne i mai

Kommunalsjef for samfunnsutvikling i Vennesla kommune, Aslak Wegge, sier til Fædrelandsvennen at de jobber med å legge fram planen til politisk behandling i bygg- og miljøutvalget 9. mai.

Innen administrasjonens innstilling er klar, ønsker han ikke si så mye om den.

Dersom politikerne synes planen ser grei ut, vil den bli sendt ut på høring før en ny politisk behandling.