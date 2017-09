Sørlending tiltalt for drap på musiker

OSLO: 35-åringen fra Sørlandet og hans 37 år gamle kamerat fra Bergen ble pågrepet og siktet en måned etter at Simmons (25) døde i februar 2015.

Mandag melder VG at mennene nå er tiltalt for drap eller medvirkning til drap. Begge nekter straffskyld.

– Vi mener at det ikke foreligger noen bevis i saken som indikerer at det har skjedd et drap. Han var heller ikke til stede da dette skal ha funnet sted, og vi er forundret over at det tas ut tiltale på et så spinkelt grunnlag, sier 35-åringens forsvarer, Hans Olav Bytingsvik til VG.

– Tvunget til å innta heroin

Ifølge tiltalen skal den 37 år gamle bergenseren, alene eller sammen med 35-åringen fra Sørlandet, ha forledet eller tvunget Simmons til å innta heroin.

Deretter skal 37-åringen ha kjølt ned musikeren med vann i minst to timer. Handlingene skal ha ført til at Simmons fikk hjertestans. 25-åringen ble sendt til sykehus, hvor han døde to dager senere.

Politiet mener at de to kameratene dopet ned musikeren som et ledd i forsøket på å svindle ham for penger. Ifølge VG var de to i ferd med å svindle en annen person på samme måte da de ble pågrepet en måned etter Simmons døde.

Tidligere dømt for bedrageri

Kameratene skal være siktet for drapsforsøk og bedrageri i forbindelse med den andre episoden. Begge nekter straffskyld også for disse forholdene.

35-åringen fra Sørlandet er tidligere straffedømt 14 ganger for tyveri og bedrageri. 37-åringen fra Bergen er også dømt for bedrageri tidligere.