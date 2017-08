Politiloggen 20. august

MANDAL: Førerkortbeslag

03.41: En mannlig bilfører ble stanset på E 39. Vedkommende er anmeldt for kjøring i påvirket tilstand. Førerkortet ble beslaglagt.

GRIMSTAD: Forstyrret ro og orden

03.34: To menn ble bortvist fra sentrum resten av natten etter å ha forstyrret ro og orden.

MANDAL: Slagsmål

03.21: Ingen personer ble alvorlig skadet etter et slagsmål i Mandal. Ingen av partene ønsket å anmelde forholdet.

KRISTIANSAND: Slo person i ansiktet

02.36: En 20 år gammel mann ble pågrepet for å ha slått en person i ansiktet. Politiet har opprettet sak. Fornærmede ble ikke skadet.

ARENDAL: Kroppskrenkelse

02.27: En 36 år gammel mann ble pågrept i sentrum. Han anmeldes for kroppskrenkelse.

TVEDESTRAND: Høy musikk

02.22: Politiet måtte avslutte en fest i en bolig i Lagveien. Det hadde kommet klager på høy musikk og støy.

GRIMSTAD: Gikk langs E 18

02.52: Politiet ble varslet om at det gikk en person langs E 18, ved avkjøringen til Hisøy. Politiet fikk kontroll på vedkommende.

SØGNE: Kjøring i påvirket tilstand

02.15: En 20 år gammel mann ble anmeldt for å ha kjørt bil i påvirket tilstand. Politiet opplyser at det er tatt blodprøve. Førerkortet ble beslaglagt.

ARENDAL: Innbrakt til arresten

02.06: En 25 år gammel mann ble innbrakt til arresten da han nektet å etterkomme politiets pålegg. Vedkommende anmeldes for forholdet.

KRISTIANSAND: Ordensforstyrrelse

02.00: En 29 år gammel mann ble bortvist fra sentrum på grunn av ordensforstyrrelse.

KRISTIANSAND: Skallet ned politimann

01.47: En 24 år gammel mann ble pågrepet for vold mot offentlig tjenestemann, i forbindelse med en ordensforstyrrelse.

24-åringen skallet ned en politimann.

MANDAL: Høy musikk

01.40: Politiet dempet høy musikk fra en buss på Malmø.

KRISTIANSAND: Ordensforstyrrelse

01.30: To personer ble bortvist fra sentrum etter å ha forstyrret ro og orden.

ARENDAL: Kranglete oppførsel

01.01: En 25 år gammel mann ble bortvist fra sentrum på grunn av kranglete og ufin oppførsel.

KRISTIANSAND: Slagsmål ved Parko

00.58: En person ble slått i ansiktet under et slagsmål ved Parko. Vedkommende ble kjørt til legevakt for sjekk. Politiet søkte etter gjerningspersonen.

KRISTIANSAND: Nektet å etterkomme politiets pålegg

00.51: En 18 år gammel mann ble innbrakt da han ikke etterkom politiets pålegg. Han anmeldes også for forulemping av offentlig tjenestemann.