Mer snø i løpet av lørdag kveld og natt

KRISTIANSAND: – Vi får en pause i snøværet fram til lørdag kveld, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl til Fædrelandsvennen.

Et nytt lavtrykk er på vei inn over Sørlandet og da kommer snøen lavende ned igjen, om ikke i like store mengder som fredag.

– Det blir mest snø i Aust-Agder, der kan de nok vente seg 20 cm til, sier Løvdal.

Ute langs kysten av Vest-Agder kommer det noe mindre, rundt 10 til 15 cm ifølge meteorologen. Meteorologisk institutt vil trolig sende ut et nytt varsel om vanskelige kjøreforhold i løpet helgen.

– Snøen kommer til å falle omtrent der E 18 og E 39 går, så det kommer nok til å bli litt utfordringer i trafikken.

Kraftig vind vil skape snøfokk

Det som vil skape størst problemer er at det i tillegg til nedbøren er meldt kraftig vind.

– Det vil blåse stiv til sterk kuling langs kysten, og når det snør samtidig blir det snøfokk og dårlig sikt, sier Løvdahl.

Steinar Vindsland

Også i fjellet er det meldt både mer snø, og en kraftig vindøkning.

– Ja, der vil vinden øke på utover dagen, og også her vil det bli snøfokk.

Mandag skal lavtrykket ha passert og det er meldt avtakende nedbør.

– Men så lenge vinden kommer fra nord og nordøst, vil det fortsatt være kaldt i begynnelsen av uka, sier meteorologen.