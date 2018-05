Minst 25 kommuner forbyr salg av heliumballonger 17. mai

Grunnen til at en rekke kommuner nå forbyr salget, er behovet for å bekjempe utbredelsen av plastsøppel i naturen og å begrense forbruket av helium.

Dette er kommuner NTB vet har vedtatt å forby salg av heliumballonger på 17. mai: Stavanger, Oslo, Drammen, Færder, Hadsel, Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, Hobøl, Sarpsborg, Porsgrunn, Skien, Kragerø, Risør, Arendal, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Sandnes, Haugesund, Namsos, Sortland, Bodø og Tromsø.

Kommunene kan imidlertid ikke forby salg på privat eiendom som kiosker eller bensinstasjoner. Miljøpartiet De Grønne (MDG) har tidligere tatt til orde for et nasjonalt forbud, noe som i så fall også innebærer forbud av salg på privat grunn.

Enstemmig Storting

Torsdag fikk MDG et enstemmig Storting med seg på et forslag om en hurtigutredning av et nasjonalt forbud.

– Vi håper på et forbud før 17. mai, men det er opp til regjeringen å fastsette dato. Når markedet eller bransjen uansett hører om at et mulig forbud kommer, vil de vegre seg for å ta inn leveranse med heliumballonger så de slipper å sitte med en beholdning som ikke kan selges. Det sender et signal til markedet, sier stortingsrepresentant Per Espen Stoknes i MDG til NTB.

Heliumballonger forsøpler naturen, påpeker Stoknes som kaller ballongene «flygende plastsøppel».

Helium viktig for helsevesen

Helium er en edelgass som blant annet brukes i militære fly, elektronikk, forskning og MR-maskiner. Frigjort helium forsvinner ut i verdensrommet og kan ikke gjenvinnes, noe som betyr at all bruk av helium reduserer verdens heliumreserver.

Det har i flere år blitt varslet at produksjonsenhetene i USA, verdens største heliumprodusent, kan gå tom for helium. Qatar, som er verdens nest største produsent, havnet i 2017 i en diplomatisk tvist med Saudi-Arabia som gjorde at Qatar ikke fikk eksportert helium gjennom nabolandet. Tvisten utløste en tre uker lang krisetilstand i heliummarkedet, men ble avverget kort tid senere.

Faren for heliummangel i Europa er imidlertid fortsatt overhengende og kan ramme helsevesen som er avhengige av stoffet.

– Heliumballonger er helt unødvendige. De forsøpler, og inneholder dessuten en gass det er knapphet på. Det går fint an å bruke vanlig luft i ballonger, sier Leif Arne Moi Nilsen i 17. mai-komiteen i Stavanger til NRK.