Samlet KrF-ledelse ber Agder sikre mindretallet

AGDER: I Agder oppfordrer sentralstyremedlem Tove Welle Haugland fylkeslaget til å la flertallet ta alt når samarbeidsspørsmålet skal drøftes fredag.

Ingen god idé, mener både KrF-leder Knut Arild Hareide og nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad.

– Vi ber om at det som er støtten på fylkesårsmøtene til de ulike alternativene, skal gjenspeile seg i delegasjonen. Vi har ikke gitt noen nye råd. Dette er vårt budskap, sier Hareide til NTB.

– Vi skal gå videre som et samlet lag. At et mindretall reiser ekstremt skuffet hjem fra et fylkesårsmøte, er ikke den enkleste måten å sikre at du går videre som et samlet lag på, sier Ropstad.

Rogaland-bråk

Bollestad fikk kritikk etter fylkesårsmøtet i Rogaland for at hun ikke klart og tydelig nok hadde oppfordret fylkeslaget om å velge en representativ delegasjon.

Rogaland sender som kjent 15 delegater som støtter nestledernes holdning om å forhandle med dagens regjering, mens én delegat støtter Hareides kurs om å forhandle med Ap og Sp. En representativ delegasjon ville gitt fem Hareide-delegater.

Bollestad sier i dag at hun allerede under møtet forsøkte å gi uttrykk for at utfallet ikke speilet oppslutningen om de ulike alternativene.

– Det er viktig at vi skal være et samlet lag, sier hun til NTB.

Fylkeslederen i Rogaland tok torsdag selvkritikk og mener nå ting kunne vært gjort annerledes.

– Spillereglene burde vært klare før vi startet hele prosessen. Vi burde nok ha tatt oss bedre tid i forkant av prosessen, hvor vi ble enige om dette. Da kunne både lokallagene og fylkeslagene brukt samme prinsipp fra starten av, sier fylkesleder Oddny Helen Turøy til ABC Nyheter.

– Ikke toppstyrt

Ropstad, som selv er fra Agder, understreker at fylkesårsmøtet er suverent til å velge hvordan spørsmålet skal løses.

– Men vi oppfordrer til å tenke på at det er et mindretall som vi vil ha med videre, og som bør kjenne seg hørt etter det fylkesårsmøtet, sier han.

– Er den oppfordringen tilstrekkelig?

– Vi er ikke et toppstyrt parti som bestemmer at slik skal det gjøres. Det har vi ingen fullmakt eller mandat til.

Hareide understreker for sin del at signalet fra Sørlandet, ikke minst fra fylkeslederne, er at de er opptatt av representativitet.

Heller mot blått

Åtte av ti i Agder KrF vil fortsatt ha borgerlig styre, og fylkesledelsen vil prøve å forhindre at alle de 18 delegatene blir «blå».

Fædrelandsvennens opptelling blant de 173 utsendingene til fylkesårsmøtet viser at 58 prosent vil inn i dagens regjering, og 20 prosent vil fortsette i opposisjon, men med Erna Solberg (H) som statsminister. Kun 22 prosent vil i regjering med Ap og Sp.

Fylkesledelsen jobbet onsdag med et forslag som skal hindre Agder i bruke «vinneren tar alt»-prinsippet. Men fylkesledelsens holdning blir møtt med skepsis.

– Mitt ønske er at KrF skal inn i dagens regjering, og da blir det helt feil å stemme på noe annet, sier KrFs gruppeleder i Kristiansand, Grete Kvelland Skaara.

To metoder har blitt vurdert. Én hvor valgkomiteen legger fram sin liste, som etter fylkesledelsens syn skal være representativ. Så blir denne stemt på uten å gjøre endringer.

Den andre metoden er tre lister, en med representanter som vil til høyre, en til venstre og en med dem som vil bli værende i sentrum. Da er man sikret at de som vil til venstre får en viss andel av delegatene.