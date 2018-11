Mistillit avverget: KrF retter sterk kritikk mot Erna

OSLO: Det ble klart da parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan la fram partiets konklusjon i Stortingets vandrehall torsdag ettermiddag.

- KrF mener regjeringens manglende oppfølging er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig, sa Hans Fredrik Grøvan.

Han inviterer Stortinget til å vedta et såkalt daddelvedtak som er enda kraftigere enn sist gang Stortinget behandlet saken.

Det har vært knyttet stor spenning til om partiet ville slutte seg til en eventuell mistillitserklæring fra de rødgrønne, og bidra til å felle den regjeringen de etter opprivende diskusjoner nettopp har vedtatt å forhandle seg inn i.

Dette avviste Grøvan at de vil gjøre:

– Vi stemmer for vårt eget forslag, sa han.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal avgi sin innstilling i saken om den 29. november, og Senterpartiet har allerede varslet at de vurderer mistillit. Det samme er aktuelt for både Ap og SV. Dersom KrF hadde sluttet seg til, kunne de ha veltet regjeringen før de i det hele tatt har satt seg til forhandlingsbordet hos Erna Solberg.

Fakta: Fakta om terrorsikring Riksrevisjonen har i to rapporter fra henholdsvis oktober 2016 og juni 2018 konkludert med svært alvorlige mangler i regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep, såkalt objektsikring. Rapportene viser at sikringsarbeidet, som Stortinget vedtok skulle vært ferdig i 2015, ligger langt på etterskudd både hos politiet og Forsvaret, og det er uavklart når man vil være i mål. Ifølge rapportene har regjeringen ikke sørget for nok finansiering til grunnsikring, og politiet og Forsvaret mangler en felles forståelse for hvilke sivile nøkkelobjekter som skal pekes ut. Det pekes videre på svakheter ved Heimevernets operative evne, samt manglende avklaringer og analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte viktige objekter. Kilde: NTB

To høringer

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i høst avholdt én åpen og én lukket høring etter at Riksrevisjonen i juni kom med knallhard kritikk av regjeringens arbeid med å sikre viktige bygninger og kritisk infrastruktur mot terrorangrep.

Da Fædrelandsvennen snakket med Hans Fredrik Grøvan tidligere torsdag, svarte han dette på våre spørsmål:

– Kan vi risikere at KrF feller den regjeringen som partiet etter voldsomme interne stridigheter nettopp har vedtatt at dere ønsker å gå inn i?

– Det vil jeg ikke spekulere i nå. Jeg har sagt at utfallsrommet ikke er lukket, og det står jeg ved.

– Er du forberedt på at resultatet kan bli at Knut Arild Hareide fortsetter som partileder og går i forhandlinger med Ap-leder Jonas Gahr Støre om å danne regjering?

– Jeg spekulerer ikke i noe utfall i den ene eller andre retningen, men er svært bevisst på at saken behandles med det alvor den har i seg på grunnlag av Riksrevisjonens rapport, uten å skjele til sonderinger eller landsmøtevedtak, sier Grøvan.

– Hva taler for og hva taler mot at det bør reises mistillit i denne saken?

– Jeg har ikke lyst til å ta det utgangspunktet. Jeg har hele tiden sagt at vi ikke er på regjeringsjakt, men må behandle saken ut fra realiteter og alvorlighetsgrad. Dette handler om at regjeringen ikke har gjort det som skulle gjøres med å sikre fysiske installasjoner mot terrorangrep eller andre fiendtlige handlinger. Den har heller ikke informert Stortinget om utsettelser, og har holdt tilbake informasjon om kostnader, understreker Hans Fredrik Grøvan.

«Sminket» bilde

Grøvan satt også i kontroll- og konstitusjonskomiteen i forrige stortingsperiode, og etter at Riksrevisjonen i oktober 2016 for første gang leverte en svært kritisk rapport om terrorsikring, ble det avholdt to høringer våren 2017.

Hans Fredrik Grøvan anklaget den gang regjeringen for å gi et «sminket» bilde av sannheten. Sammen med Ap, Sp, SV og MDG konkluderte KrF med at regjeringen hadde opptrådt «sterkt kritikkverdig», den sterkeste kritikk Stortinget kan rette uten å reise mistillit.

– Den andre rapporten til Riksrevisjonen korrigerer bildet regjeringen ga i fjor og viser at det sto ikke så bra til som regjeringen påsto, påpeker Grøvan.

- Så har Erna Solberg i to høringer i høst sagt at regjeringen ikke har gitt fyldestgjørende informasjon til Stortinget. Hun har også tatt selvkritikk, og det er helt klart en del av bildet, sier han.

Solberg erkjenner feil

Statsminister Erna Solberg erkjenner at regjeringen burde informert Stortinget mer sammenhengende, helhetlig og kanskje tidligere om situasjonen for sikring av terrorobjekter.

29. november avgir kontroll- og konstitusjonskomiteen sin innstilling, og opposisjonspartiene vurderer mistillit:

– Dette må kontrollkomiteen selv gjøre en vurdering av, også ut fra hva vi har sagt, og realitetene og innholdet i saken. Det skal være en argumentasjon for det, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Jeg venter på innstillingen og vil ikke gi noen vurdering før den kommer, legger hun til.

Solberg gjentar samtidig det hun har sagt i høringer om saken.

– Vi har innrømmet at det var områder hvor vi burde informert mer sammenhengende, helhetlig og kanskje tidligere om situasjonen. Når vi ser situasjonen slik den er i dag, mener jeg vi ikke kunne kommet lenger i denne regjeringsperioden, sier hun, og legger til:

– Utgangspunktet var en forskrift om at dette ikke kom til å koste mer penger. Det koster milliarder.

Solberg viser til at det nye beredskapssenteret vil bli avgjørende for å ivareta politiets behov for objektsikring, og at det er en plan for tilstrekkelig sikring i politiet fram mot 2020. NTB