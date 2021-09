Enkelt forklart: Hjelp, det er stortingsvalg!

1. Hvordan stemmer jeg?

Her er alt du trenger å vite om når og hvor du kan stemme, og hva du må ha med deg på valgdagen:

** Når: Selve valgdagen er mandag 13. september. Har du ikke anledning til å stemme da, kan du forhåndsstemme. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet til og med 10. september.

** Hvor: På valgdagen må du stemme i den kommunen der du er folkeregisteret. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

** Du må ha med: Legitimasjon som pass, førerkort eller bankkort med bilde. Det er ikke nødvendig å ha med valgkort, men det er lurt å ha det med. Da går det raskere. Du skal ha fått en SMS fra Altinn med digitalt valgkort.

** Slik gjør du det: Du går inn i et avlukke. Der er det stemmesedler for alle partiene du kan stemme på i ditt fylke.

Du velger en stemmesedde l med det partiet du ønsker å stemme på.

l med det partiet du ønsker å stemme på. Gjør eventuelle endringer på seddelen. Les mer om dette her.

Brett seddelen sammen slik at navnet på partiet vender innover.

sammen slik at navnet på partiet vender innover. Gå ut av avlukket og få et stempel på seddelen.

Legg seddelen i det som ser ut som en postkasse . Gratulerer - du har stemt!

. Gratulerer - du har stemt! Mye å huske? Ta det med ro. Du får god veiledning på stedet.

2. Hvorfor skal jeg stemme?

Når du stemmer på et politisk parti er du med på å bestemme hvem som skal styre landet.

I Norge har vi generelt hatt høy valgdeltakelse sammenlignet med andre land. Det sikrer oss et stabilt demokrati.

At du har rett til å stemme er ikke det samme som at du har plikt til å stemme. Du kan stemme blankt dersom du vil signalisere at du ikke har tillit til noen av partiene. Du finner blanke stemmesedler sammen med partisedlene.

3. Kan jeg stemme?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du:

er norsk statsborger

har fylt 18 år innen utgangen av 2021

er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

4. Er det nå vi skal velge ny statsminister?

Ja. 13. september er det stortingsvalg. Det arrangeres hvert fjerde år. Nå er det Høyres Erna Solberg som er statsminister. Hun leder landets regjering sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre.

Når det er valg endres sammensetningen på Stortinget. Det partiet som får flest stemmer vil prøve å danne en regjering med sine samarbeidspartier. Får regjeringspartiene nok stemmer, sier vi at de får fornyet tillit. Da fortsetter de i regjering.

Får de ikke det, blir det regjeringsskifte. Da vil det partiet med flest stemmer, for eksempel Arbeiderpartiet, danne regjering med partiene de samarbeider med på venstresiden.

5. Hvem kan jeg stemme på?

Disse partiene stiller til valg i distriktene Vest-Agder og Aust-Agder:

Høyre

Arbeiderpartiet

Kristelig folkeparti

Senterpartiet

Venstre

Fremskrittspartiet

SV - Sosialistisk Venstreparti

Miljøpartiet De Grønne

Demokratene

Rødt

Partiet De Kristne

Pensjonistpartiet

Partiet Sentrum

Helsepartiet

Liberalistene

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

Industri- og Næringspartiet

Piratpartiet

Alliansen - Alternativ for Norge

6. Men jeg vet ikke hvem jeg vil stemme på!

Sorry - men her må du gjøre en jobb helt selv. De fleste store mediene har valgomater der du kan finne ut hvem du er mest enig med ved å svare på noen enkle spørsmål.

Hvis du vil bruke litt mer tid kan du finne ut hva som er dine hjertesaker. Er det skole, klima eller vei for eksempel? Gå inn på partienes hjemmesider og les deg opp på hva de mener om akkurat det som er viktigst for deg. Forhåpentligvis vil det gjøre deg litt klokere.

7. Hva om jeg havner i karantene?

Dersom du havner i karantene eller isolasjon valgdagen kan du fortsatt stemme, men visse regler gjelder:

Dersom du er i karantene og kan komme deg til valglokalet uten bruk av kollektivtransport kan du stemme utenfor lokalet.

Dersom du er i isolasjon valgdagen, kan du søke om å stemme hjemme innen klokka 10.

For velgere som etter fredag 10. september blir satt i karantene og som IKKE kan komme seg til et valglokale på valgdagen, det vil si at de for eksempel ikke kan ta kollektivtransport, gjelder samme regler som for velgere i isolasjon.

Les mer om dette her.

PS! Lurer du mer på hva politikerne fra Agder mener? Sjekk ut vårt livestudio. Her tar vi i mot spørsmål og arrangerer live debatter om aktuelle tema.