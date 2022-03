Under oppsigelsesprosessen hevdet Odd Terje Døvik at Returkrafts styreleder ble brukt i et spill av «Kristiansands-fraksjonen». Styreleder i Avfall Sør Holding og ordfører Jan Oddvar Skisland avviser innblanding.

KRISTIANSAND: Styreleder Lars Petter Maltby har opplyst at hovedårsaken til oppsigelsen var at Døvik ikke informerte styret om en foreløpig rapport fra Miljødirektoratet som ga Returkraft ansvar for eksplosjonen i fjor sommer.

Døvik fikk rapporten 14. januar. Maltby ble først kjent med rapporten, den 19. januar, men ikke innholdet. Den 2. februar fikk han lese hele rapporten. Styreleder kalte da Døvik inn til en samtale. Etter flere uker med møter og diskusjoner endte prosessen med at Døvik fikk sparken på dagen.

Fædrelandsvennen har bedt om og fått innsyn i møtereferater, samt eposter og tekstmeldinger de involverte partene har sendt til hverandre i disse ukene.

Dette er saken Fredag 11. mars ble administrerende direktør i Returkraft, Odd Terje Døvik, oppsagt på dagen. Bakgrunnen for oppsigelsen var en foreløpig tilsynsrapport som pekte på avvik hos Returkraft i forbindelse med eksplosjonen 24. juni 2021. Syv personer ble skadet i eksplosjonen. To av dem fikk livstruende skader. Hendelsen har blitt gransket av politiet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Arbeidstilsynet. Årsaken til eksplosjonen skal ha vært brannfarlig avfall som ble levert til avfallsanlegget fra rogalandsfirmaet Sar AS, som nå er politianmeldt for forholdet.

«Kristiansands-fraksjonen»

Her framgår det at Døvik har hevdet at Maltby «blir brukt i et spill» og at styrelederen er utsatt for et press av Returkrafts største eier, Avfall Sør Holding AS.

«Jeg håper du er klar over at du blir brukt i dette spillet», står det i en epost fra Døvik til Maltby.

«Basert på min kjennskap til styreleder Maltby gjennom tidligere arbeidsforhold hadde jeg et lite, men begrunnet, håp om at han ville være villig til å se på saken én gang til, men konstaterer at jeg også her overvurderte evnen og viljen til å stå imot presset fra det Maltby (i møtet den 10.2) selv betegnet som «Kristiansands-fraksjonen», skrev Døvik i et tilsvar i slutten av februar.

Returkraft AS er eid av seks avfallsselskap. Avfall Sør Holding er største eier med en andel på 49,9 prosent. Kristiansand kommune eier 87,9 prosent av Avfall Sør, Vennesla resten.

I sitt svar på Døviks anklager, opplyser Maltby at Døviks utførelse av jobben var tema under et møte med Avfall Sør Holding 10. desember i fjor.

«I dette møtet ble det klart uttrykt til meg at styret i Avfall Sør Holding ikke har tillit til Odd Terje Døvik som daglig leder. Min respons i dette møtet var at det er styret i Returkraft som skal vurdere tillitsforholdet til daglig leder, men at jeg har oppfattet signalet fra den største eieren i Returkraft», skrev Maltby.

Styreleder i Avfall Sør Holding, Ole Petter Krabberød (t.h.) opplyser at han har gitt uttrykk for «bekymring» i et møte med Returkrafts styreleder 10. desember i fjor. Her er Krabberød avbildet for noen år siden, da han selv var styreleder i Returkraft. Foto: Kjetil Reite / Fædrelandsvennen

Husker ikke møte

Det framgår i en merknad at det var styreleder i Avfall Sør Holding, Ole Petter Krabberød, som ga uttrykk for mistillit til Døvik i møtet.

– Jeg kan ikke på stående fot huske et møte den dagen, eller hvilke ord som falt. Jeg har nok omtalt Døvik og det som har foregått der, men jeg husker det ikke slik som du sier det, sier Krabberød til Fædrelandsvennen.

Etter å ha sjekket notatene sine bekrefter Krabberød møtedatoen.

– Det er også riktig at jeg på vegne av styret gav uttrykk for sterk bekymring om flere forhold på Returkraft, blant annet om uro blant ansatte og dårlig kommunikasjon, skriver Krabberød i en epost etter intervjuet.

Han ønsker ikke å utdype denne bekymringen ytterligere.

Avviser press

– Har du gitt uttrykk for hvem som bør lede Returkraft?

– Jeg har overhodet ikke vært involvert i prosessen, sier Krabberød.

Han avviser Døviks påstander om press.

– Det får stå for hans regning. Jeg har registrert at han mener noe i den retning, sier Krabberød.

Krabberød svarer bekreftende på at Avfall Sør har en interesse av hvem som leder Returkraft, fordi Avfall Sør eier 49,9 prosent av selskapet.

– Det er alltid interessant for oss hvordan det går med Returkraft. Vi som er eiere skal dessuten trolig investere mye penger i et CCS-anlegg. Da er det særdeles viktig at Returkraft har en god ledelse og et godt styre, sier Krabberød.

Orienterte Skisland

En uke etter møtet med Avfall Sør Holding hadde Maltby et «orienteringsmøte» med Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland.

– Det ble vel nevnt noe om litt uro, men jeg kan ikke huske at ordet mistillit ble nevnt, sier Skisland til Fædrelandsvennen.

– Ga du uttrykk for noen mening om Døviks stilling?

– Nei, det er ikke mitt bord. Det ville ha vært uryddig. Vi er kun indirekte eier gjennom Avfall Sør. Jeg forholder meg til styreleder i Avfall Sør, sier Skisland.

Han legger til at Returkraft er en viktig bedrift for Kristiansand og trekker fram satsingen på karbonfangst og -lagring (CCS) som et viktig prosjekt.

– Så vidt jeg husker var dette hovedtema for møtet 17. desember. Det er en viktig politisk sak som krever samkjøring mellom det politiske og Returkraft, sier Skisland.

Styreleder i Returkraft, Lars Petter Maltby, avbildet etter at de ansatte ble informert om oppsigelsen av administrerende direktør Odd Terje Døvik. Foto: Kjartan Bjelland

Rapport avgjørende

Styreleder Lars Petter Maltby har i sitt svar til Døvik opplyst at han etter møtet med Skisland informerte Døvik om manglende tillit fra selskapets største eier, men gjentok at «det er tillit fra styret i Returkraft som skal føre tilsyn til Returkraft».

Noen uker senere, da Maltby ble kjent med den foreløpige rapporten fra Miljødirektoratet, tok saken en ny vending.

«Miljødirektoratets rapport er spesielt viktig ettersom den ikke føyer seg inn i rekken av tidligere rapporter, men derimot peker på punkter hvor Returkraft ikke etterlever egne prosedyrer. Det er enighet at så lenge ordlyden er som den er kan den ha påvirkning på forsikringsutfallet og dermed Returkrafts eiere», skriver Maltby i kommentarene han sendte til Døviks advokat 2. mars.

Han viser til at Døvik har opplyst til styret at alle rutiner ble fulgt.

Døvik har på sin side forsvart seg med at rapporten ble behandlet i tråd med ordinær prosedyre. Han har via sin advokat framholdt at oppsigelsen er usaklig og uriktig.