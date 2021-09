Jorun Stiansen sang på venndølsk foran bestemor

VENNESLA: Lørdag var temaet norsk på norsk, og Sørlandets håp, venndølen Jorun Stiansen, sang Wenche Myhres klassiker «Vi lever».

Men hun gjorde sin egen vri på sangen, og sang på sin brede vennesladialekt. Dermed ble det «Mi leve».

– Det var så herlig å se deg da du avsluttet med et brak sammen med barnekoret. Du er så utrolig god på formidling. Det ble utrolig fint, og jeg tror at bestemor er stolt, for jeg er stolt, sa dommer Mona B. Riise.

Familien i publikum

For Stiansen betød det ekstra mye å gjøre en god opptreden lørdag, siden familien hennes var på plass blant publikum.

– «Vi lever» er det mest perfekte du kunne sunget. Du har vunnet oss fordi du er et menneske vi ønsker å elske og ønsker å heie på. Du har gått på en smell, men ikke vært så god til å fortelle det til oss andre. Denne låten beskriver det, sa Maria Mena, før hun la til:

– Norge heier på deg. Jeg har lyst til å se deg på en musikalscene ganske snart, jeg.

Christine Dancke sa følgende om venndølens opptreden:

– Jeg aner ikke hva slags artist du hadde vært dersom du ikke hadde gitt deg, på en måte. Det jeg ser når jeg ser deg, det er noen av de sterkeste strålene jeg har sett skinne ut på ei scene. Jeg håper så inderlig at dette bare er en ny start for deg.

Tommel opp fra bestemor

Etter opptredenen fikk Jorun Stiansen en tommel opp fra bestemor. På spørsmål om hva hun synes om sin egen opptreden svarte hun slik:

– Ja, da er jo jeg også fornøyd, jeg kan ikke si noe annet når bestemor er fornøyd.

Cirka klokka 21.30 blir det klart hvem som ryker ut av programmet. Da oppdaterer vi saken.

Her er en oversikt over artistene og hvilke sanger de valgte i lørdagens program:

1. Jorun Stiansen: Vi lever - Wenche Myhre

2. Alexandra Rotan: Ikke som de andre - Sondre Justad

3. Heidi Ruud Ellingsen: Har en drøm - Trygve Hoff

4. Kevin Mbugua: Smilet i ditt eget speil - Chris Holsten

5. Anna-Lisa Kumoji: Jeg glemmer deg aldri - Emma Steinbakken

6. Marius Roth Christensen: Reis meg opp - Rolf Løvland

7. Fredrik Domaas: Den finast eg veit - Hellbillies

8. Carina Dahl: Den fineste Chevy'n - Halva Priset (feat. Maria Mena)

9. Bjørn Tomren: Eg er framand - Norsk folketone