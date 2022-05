Etter to år med pandemi, vil det bli betydelig mer trafikk til og fra Kristiansand sentrum på nasjonaldagen. Flere steder er det gratis parkering, men kommunen oppfordrer de som kan til å ta bussen.

KRISTIANSAND: Da kan det være nyttig å vite at AKT har innført hyppigere avganger på flere bussruter.

I Kristiansand-området er det i hovedsak hverdagsrute som i ferier som gjelder, men med flere avganger rundt barne- og borgertoget i tillegg til kveldstid.

Dette gjelder for hovedrutene:

M1 Flekkerøya - Kvadraturen - UiA - Sørlandssenteret - Dyreparken - Ikea: Tre ganger i timen (NB! Ruten er innstilt mellom Sørlandssenteret og Ikea).

M2 Sørlandssenteret - Hånes - UiA - Kvadraturen - Voiebyen: Tre ganger i timen.

M3 Slettheia - Kvadraturen - UiA - Søm: Tre ganger i timen.

M4 Hellemyr - Kvadraturen - Tømmerstø: Tre ganger i timen.

10 Sykehuset - Eg - Kvadraturen: Tre ganger i timen.

12 Kjos Haveby - Kvadraturen - UiA - Justvik: Tre ganger i timen.

15 Tinnheia - Kvadraturen - Lund/UiA: Fire ganger i timen.

19 Suldalen - Kvadraturen - UiA - Gimlekollen: To ganger i timen.

Enkelte ruter vil ha noe endret rutemønster som følge av barne- og borgertoget. Se utfyllende informasjon om andre ruter til og fra Kristiansand på AKTs hjemmesider.

Her ser du oversikt over parkeringsplasser i Kristiansand sentrum. Kommunen opplyser at det vil være gratis parkering flere steder. Foto: Skjermdump Kristiansand kommune

Parkeringsmuligheter

Det er ventet betydelig mer trafikk til og fra sentrum på nasjonaldagen enn de to siste årene. Kristiansand kommune oppfordrer alle som kan til å ta bussen for å unngå kaos.

Bruker man bilen, vil det være gratis å parkere på følgende steder:

P-hus Slottet i Fjellgata.

P-hus Gyldengården med innkjøring fra Skippergata.

P-tomt Vestre Kiosk.

P-tomt Lund Torv.

Ellers gjelder skilting som normalt.

Kommunen opplyser at parkeringsplassen ved Handelens hus er stengt på nasjonaldagen.

For å lette på trafikken, vil bommen ved Color Line-terminalen stå åpen fra morgenen og fram til etter skoletoget.

Ellers kan det være nyttig å vite at Andreas Kjærs vei på Eg ved sykehus vil bli stengt for trafikk inn mot Kvadraturen.

Kommunen minner videre om at det er forbudt å parkere langs marsjrutene for 17. mai-togene. Ved feilparkering risikerer man gebyr samt at bilen vil bli tauet bort på egen regning.

Det er mulig for bevegelseshemmede å se togene fra bil i Tordenskjolds gate.

Kilde: Kristiansand kommune.