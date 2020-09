Det har vært planlagt utbygging av vindkraft i Birkenes siden 2012. Dette bildet er fra 2014 da man satte opp en mast til Storhei. Denne gangen er det snakk om et annet område i kommunen. Torsdag kveld ga kommunestyret sitt svar til høringsuttalelsen om at de ønsker å gi utbyggeren ett års utsatt frist for oppstart av utbyggingen. Foto: Torstein Øen/arkivfoto