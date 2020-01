Ekssam­boer avviser press: – Vi prøvde å gjøre det vi kunne for å overleve

Ekssamboeren (41) til Geir Egil Olsen avviser at ansatte i bruktbilfirmaet ble truet til å ta opp lån. Hun nekter også for at hun selv ble presset av den massetiltalte bruktbilselgeren.