Politiloggen torsdag 21 september

ARENDAL: Mistet førerkortet

21.49: En mann (46) stoppes ved Saltrød, og blir anmeldt for å ha kjørt for fort. Han ble målt til 84 km/t i 50-sonen. Førerkortet er beslaglagt.

VENNESLA: Skadet elg løp på biler på Rv 9

21.49: En elg ble torsdag kveld påkjørt på Rv 9 ved Horrisland, som i skadet tilstand løp på flere andre biler. Elgen ble så avlivet av en jeger som kom forbi. Politiet har varslet viltnemnda.

KRISTIANSAND: Tok sykkeltyv

21.44: En mann (47) pågripes i Østre Strandgate, like etter at han hadde stjålet en sykkel ved Tangen vgs.

KRISTIANSAND: Ruset passasjer

20.12: Politiet kjørte hjem en busspassasjer som nektet å gå av bussen på Slettheia.

FARSUND: Hund funnet

18.20: Melding om at en sort hund (blandingsrase) er funnet på Hollywoodsletta mellom Farsund og Vanse. Eier kan kontakte politiet på tlf. 02800.

KRISTIANSAND: Trailerstans lagde kø

FROLAND: Trafikkulykke

LYNGDAL: Kolliderte på E 39

15.49: Tilstanden til en kvinne som ble kjørt til akuttmottaket ved Sørlandet sykehus etter en trafikkulykke på E 39 i Lyngdal, ble torsdag kveld betegnet som lettere skadet.

– Det var snakk om en påkjørsel bakfra. En bil måtte bråbremse da bilen foran mistet lass i veibanen, og ble deretter påkjørt bakfra. Ulykken skjedde like øst for avkjørselen til Handelsparken, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt.

FARSUND: Mopedulykke

14.51: En mopedfører er tatt med til legevakta for sjekk etter en ulykke ved Vanse.

ARENDAL: Tatt med narkotika på kjøpesenter

13.53: En person ble pågrepet i besittelse av mindre mengder narkotika på Amfi Arendal. Da personen ble ransaket ble det også funnet tyvgods.

SØGNE: Vogntog punkterte

13.00: På E 39 ved Holmen i Søgne dirigeres trafikken på stedet på grunn av et vogntog som har punktert. Politiet på stedet. Falck bilberging er på veg.

KRISTIANSAND: Hvite med sorte ører

11.25: En hvit hund med sorte ører blir innlevert på politivakta i Kristiansand. Den har en blå sele og et blått bånd. Hund og eier ble gjenforent etter en drøy time senere.

KRISTIANSAND: Innbrudd hos Plantasjen

09.00: Torsdag morgen ble det meldt om innbrudd hos Plantasjen i Sørlandsparken.

Tyver skal ha stjålet trær og busker for rundt 10.000 kroner. Det er også stjålet en tilhenger med registreringsnummer PU 2468.

KRISTIANSAND: Bilist tatt av politiet

02.22: En bil ble kontrollert av politiet vest for Kristiansand sentrum. Sjåføren er mistenkt for å ha kjørt uten førerkort samtidig som vedkommende har vært ruset.

ARENDAL: Innbrudd

01.52: Det ble meldt om innbrudd i en bedrift på Stoa. En person ble pågrepet av politiet ved åstedet.