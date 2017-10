KRISTIANSAND: – Mannen ble pågrepet rundt klokka 11.15 fredag. Han har erkjent å ha kjørt bilen, sier operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Men sier i avhør at han ikke visste at han hadde kjørt på noen.

Bilen han brukte kom til Arendal Trafikkstasjon på Stoa i 15-tiden fredag.

Han er nå siktet for å ha kjørt på de tre mennene.

Meide ned tre menn

De tre ble påkjørt og forlatt bevisstløs torsdag kveld mens de trente på rulleski ved Myra i Vegårshei. To ble sendt til sykehus med moderate skader, mens den tredje ble lettere skadet.

Sjåføren av ulykkesbilen forsvant fra stedet og politiet drev et intensivt søk i området utover kvelden. Politiet klarte etter hvert å spore opp en mulig mistenkt.

– Vedkommende møtte politiet etter å ha blitt kontaktet av oss, sier Stausland.

Ernest Boswarva

Merket det ikke

Mannen er 36 år gammel og skal ha en lokal tilknytning.

Politiet opplyser til NRK at mannen ikke har gyldig førerkort og hadde lånt bilen han kjørte.

– Han har erkjent å ha køyrt bilen, men seier han ikkje var klar over å ha køyrt på nokon, sier etterforskningsleder Margrethe Solvang til NRK.

Tydelige merker

Fædrelandsvennen har fått bilder av bilen den siktede 36-åringen innrømmer å ha kjørt, da den kom til Arendal Trafikkstasjon på Stoa fredag ettermiddag.

Bilen mangler høyre sidespeil, som politiet sier traff en av mennene. Bildet viser også at ruta har sprukket i sammenstøtet da speilet brakk av.

I tillegg har bilen to bulker. En kraftig bulk over frontlykta inn mot panseret. Og en på høyre side over kanalen. På åstedet fant politiet også et deksel fra undersiden av bilen.

To påkjørsler

Det var torsdag kveld klokka 19.05 at politiet ble varslet om påkjørselen, litt sør for grenda Myra ved riksvei 414 i Vegårshei.

– En bil har først kjørt ned en person og deretter to andre personer 200 til 300 meter unna, og så stukket av, opplyste operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen torsdag kveld.

De tre som ble skadet er alle menn i 40–50 årene. To ble innlagt på sykehus med moderate skader, én av dem var lettere skadet.