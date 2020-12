Her er de midt i området der kanalen skal anlegges: Fra venstre Anne Elizabeth Stie fra Randesund bydelsråd, Peder Johan Pedersen fra Naturvernforbundet, Christian Dversnes og Per Herlofsen fra Fidjekilen og Dvergsnes Vel, Alf Holmelid og Dag Øystein Kerlefsen fra Naturvernforbundet. – Vi har for lite ikke-bearbeidet landskap, som er en ressurs i seg selv, sier Holmelid. Foto: Kristin Ellefsen