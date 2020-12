Kan bli utsatt med flere år hvis tunnel ikke er mulig

Boreleder Bahei Osman er i gang med å sjekke grunnen der en tunnel kan komme. Mandag var han i gang på Dalane. Etter nyttår starter undersøkelsene i Otra. Foto: Kjartan Bjelland

Her borer Nye veier i fjellet for å finne ut om ny ringvei kan gå i tunnel under Otra. Prosjektet kan bli utsatt med flere år hvis det viser seg at tunnelen ikke kan bygges.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn