Kritisk skadet etter knivstikking i Storgata i Oslo

Tilstanden beskrives som kritisk. Politiet søker nå etter en gjerningsmann som har løpt fra stedet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En person ble knivstukket på åpen gate i Storgata i 12-tiden tirsdag. Foto: Hans O. Torgersen

Saken oppdateres.

Politiet er på stedet med flere patruljer etter at en person ble knivstukket på åpen gate. Det skriver politiet på Twitter like etter klokken 12 tirsdag.

Personen er nå sendt til sykehus. Knivstikkingen skjedde i krysset mellom Storgata og Bernt Ankers gate.

Operasjonsleder i Oslo-politiet sier til Aftenposten at personen er kritisk skadet. Han skal ha blitt påført flere knivstikk. Politiet leter nå etter en gjerningsperson som har løpt fra stedet.

Klokken 12.52 skriver politiet på Twitter at de søker etter en mann med rød parkasjakke, sort Adidas-bukse med hvite striper og hvite sko.

Et øyenvitne sier til Aftenposten at han så to menn, trolig i 20-årene, slåss. Det skal ha sett ut som de sto og bokset.

– Plutselig stikker en den andre i magen med noe. Han løper fra stedet, mens den andre faller, forteller vitnet.

Et annet øyenvitne forteller til Aftenposten at han forsøkte å stoppe de to som sloss.

Da rev den ene mannen seg løs og løp fra stedet. Den andre mannen blødde da kraftig fra mageregionen.

Tomm Berger, politiets innsatsleder på stedet, sier til Aftenposten at politiet kom raskt til stedet og satte i gang førstehjelp.

Innsatsleder Tomm Berger sier til Aftenposten at de nå jakter på en gjerningsmann som løp fra stedet. Foto: Hans O. Torgersen

Tips eller tilbakemelding til journalisten? Hans O. Torgersen hans.o.torgersen@aftenposten.no Maria T. Pettrém maria.t.pettrem@aftenposten.no