Meteorologisk institutt skal vurdere seg selv etter uværet i Sør-Norge

I helgen ble deler av Sør-Norge hardt rammet av flom, og uværet førte til store materielle skader. Siden har Meteorologisk institutt fått kritikk for å ikke ha sendt ut ekstremvarsel i forkant.

Nå melder Meteorologisk institutt at de vil vurdere seg selv. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal forteller at han ikke kan gå inn på de interne vurderingene som ble gjort, men han tar selvkritikk for håndteringen av uværet.

–Alle beredskapsmyndigheter ble varslet om nedbørsmengden som kom, og vi traff på mengden også. Så selve værvarselet vårt var presist. Det vi kanskje ikke gjorde riktig var vurderingen om å ikke sende ekstremvarsel, sier Løvdal til NRK.

Tall fra Norsk Naturskadepool, IF og Finans Norge viser at forsikringsselskapene hittil har mottatt 2.300 skademeldinger, til en verdi av om lag 250 millioner kroner.