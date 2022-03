Mandag opplyste Folkehelseinstituttet (FHI) at det ble gjort funn av bakterien Pseudomonas aeruginosa i engangs-vaskekluter brukt i helsetjenesten. Nå melder Mattilsynet at klutene er trukket fra markedet.

Bakterieutbruddet omfatter til sammen 33 sykehus, blant dem Sørlandet sykehus. Det første, kjente tilfellet ble oppdaget av Helse Nord i oktober 2021.

Oppdaget i Oslo

Oslo universitetssykehus har nylig påvist Pseudomonas-bakterien i en pakke med engangs-vaskekluter.

Det er snakk om produktet «Oasis Bedbath, Unperfumed» fra selskapet Vernacare i England. Mandag ble bakterien påvist i åtte nye kluter. Funnene styrker mistanken om at klutene kan være smittekilden, ifølge FHI.

Kommunikasjonsdirektør ved Sørlandet sykehus, Signy Svendsen, sier til Fædrelandsvennen at de har vært rammet av bakterieutbruddet.

Flere pasienter innlagt ved Sørlandet sykehus i Kristiansand og i Arendal har fått påvist bakterien. Foto: Tormod Flem Vegge

Pasienter i Kristiansand og Arendal

Det ble gjort funn av bakterien hos pasienter innlagt ved sykehusene i Kristiansand og Arendal.

– Bakterien kan gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar. I noen tilfeller kan det være vanskelig å fastslå hvordan bakterien bidrar inn i sykdomsprosessen hos alvorlig syke pasienter, sier Susanne Hernes, fagdirektør ved Sørlandet sykehus i en pressemelding.

Tidligere i mars var det snakk om ni pasienter. Signy Svendsen hadde onsdag ikke oversikt om det var meldt inn flere tilfeller.

Hun sier til Fædrelandsvennen at de er glade for at smittekilden er funnet. De vil sørge for at engangs-vaskeklutene ikke blir brukt lenger.

Trekkes fra markedet

Mattilsynet opplyser at det er pakker med engangs-vaskeklutene, som har utløpsdato 31. august 2023 som nå trekkes fra markedet.

Sykehusene har også på eget initiativ stanset bruken av enkelte produkter fra samme produsent for å være føre var.

Seksjonssjef Are Sletta i Mattilsynet fraråder bruk av produktet også om man er «frisk og rask».

Vernacare sa mandag til Bergensavisen at de samarbeider tett med FHI om saken.