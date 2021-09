KRISTIANSAND: – Problemet er at testregimene som har erstattet smittekarantene for de under 18 er blitt så omfattende at sprenger testkapasiteten vår, sier assisterende kommuneoverlege i Kristiansand, Priscilla Hilton, til Fædrelandsvennen.

Ordningen innføres allerede mandag 6. september.

Ordningen med selvtesting vil dermed gjelde for barn i barnehage, elever i grunnskolen og på videregående skole.

Grunnen til at det innføres selvtest-system også for de yngste barna i kommunen, er at kommunens testkapasitet er sprengt.

Elever vil få hjelp til å gjennomføre første test, samtidig som de vil få med seg testutstyr hjem. Barnehagebarn vil bli testet av helsesykepleiere enten på barnehagen eller på Kløvertun koronasenter, opplyser kommunen.

– Vi ønsker å opprettholde god kapasitet til testing av folk generelt. Derfor er vi nødt til å gjøre grep, sier Hilton og legger til:

– Vi har høye smittetall og mye smitte spredt utover. Det er den unge befolkningen, altså barnehage, skoler og studenter - de fleste av disse er uvaksinerte.

Innfører unntaksordning i helgen

Grunnet den sprengte testkapasiteten, har Kristiansand kommune sett seg nødt til å innføre en unntaksordning i karantenereglene for barn og unge denne helgen.

– Med det volumet som er her nå, må vi ty til en ordning med karantene hvor det ikke blir så mye testing, sier stabssjef i oppvekstsektoren i Kristiansand,

Fra og med i dag, fredag 3. september klokka 13.00, til og med mandag 6. september klokka 08.00 må barnehagebarn og elever i grunnskolen i vanlig smittekarantene dersom de er nærkontakter til en smittet på skolen eller barnehagen, ifølge kommunen.

– Testkapasiteten er helt sprengt. Derfor er vi dessverre helt nødt til å ta dette grepet fra og med nå og gjennom helga. Ordningen gjelder for barnehagebarn og elever i grunnskolen. Disse har siden 16. august hatt anledning til å teste seg ut av smittekarantenen. En vanlig smittekarantene varer i ti dager. Først etter dag sju er det mulig å teste seg ut av smittekarantenen. Barna skal fortsatt teste seg ved symptomer, men de kan altså ikke teste seg ut av karantenen før dag sju, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik i en pressemelding fra kommunen.

– Ulempen er at man vi få litt mer fravær i barnehage og i skole, men slik vi har sett det er riktig slik situasjonen er nå. Så får vi håpe at vi fra mandag av kan gå tilbake til

Artikkelen oppdateres.

To skoler på gult nivå

Både Lovisenlund skole og Hånes skole (avdeling Brattbakken) vil fra mandag av være på gult nivå.

Årsaken til at skolene settes på gult nivå er at mange av elevene ved skolen er smittet. Kommunen ønsker derfor å begrense denne så mye som mulig.

– Situasjonen vi har i Kristiansand nå viser dessverre hva som kan skje når vi ikke er like skjerpet på å følge de vanlige smittevernreglene. Vi må igjen minne hverandre på at vi bruke munnbind hvis vi ikke kan holde avstand, vi må vanske hendene godt og ofte, holde oss hjemme når vi er syke og møte så få som mulig. Og - selv om kapasiteten er veldig presset – det er fortsatt viktig at vi tester oss ved symptomer, sier kommuneoverlegen.