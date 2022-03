Høyre skal reise seg etter nederlaget ved forrige valg. Men kampen om førsteplassen ser ut til å bli mer spennende enn mange så for seg.

KRISTIANSAND: I slutten av januar fikk en del sentrale politikere i Kristiansand Høyre en uventet telefon fra tidligere stortingsrepresentant Peter Gitmark (44). En av dem han ringte til var fylkespolitiker Mathias Bernander (32).

– Han fortalte at han ønsket å stille som ordførerkandidat og jeg fortalte at det hadde jeg også tenkt. Og så ønsket vi hverandre lykke til. Det var ikke noe mer juicy enn det, sier Bernander.

– Ble du overrasket?

– Ja, for så vidt, siden han bor i Oslo. Men det er ikke overraskende at dyktige politikere med kapasitet vil bli ordfører.

Også gruppeleder Renate Hægeland (60) fikk telefon samtidig som hun gikk rundt og lurte på om hun skulle trekke seg fra politikken eller satse på fire nye år. Denne gangen som ordfører.

– Først ble jeg overrasket, for jeg hadde ikke hørt fra ham på lang tid. Utover det så var jeg ikke overrasket over at det kom folk som var interessert i å bli ordfører, sier hun.

Nå kjemper de tre om makta i Høyre. I begynnelsen av april starter en uravstemning i partiet der medlemmene skal si sin mening om hvem de ønsker som listetopp. Innen sommeren skal nominasjonskomiteen komme med sin anbefaling.

– Takk for sist! lyder det mens Fædrelandsvennen samler de tre sammen for fotografering for første gang mandag ettermiddag.

Så sant ikke en fjerde kandidat skulle dukke opp i siste liten, er det disse det vil stå om.

– Her kommer ordførerkandidatene! sier Renate Hægeland humoristiske når Fædrelandsvennen avbryter en samling i bystyresalen for å ta bilder. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Ulike meninger

Høyre led et sviende nederlag ved sist valg. Velgerne forsvant til både Demokratene og Folkelista. Nå trenger de en ordførerkandidat som de kan vinne valget med. I partiet er engasjementet økende og siden den første kandidaten ble lansert i midten av januar, har 36 nye meldt seg inn i Kristiansand Høyre.

Renate Hægelands fortrinn er at hun har åtte års erfaring fra bystyret og mange trekker fram at hun har gjort en solid jobb som leder av bystyregruppa. Hun er også den eneste av de tre som er medlem i dagens bystyre. I tillegg trekkes det fram at kommunen trenger en kvinnelig ordfører etter 20 år med menn i vervet.

Andre mener Mathias Bernander er best egnet. Han er ung, kjenner Kristiansand godt og har allerede åtte år bak seg i fylkespolitikken. Og det er på tide med en fornyelse i partiet.

Men er det dette som skal til for å vinne valget? Eller trengs det noen utenfra som ikke er forbundet med stridsspørsmål som for eksempel Kunstsilo? I så fall står Peter Gitmark sterkt. Han har tre perioder bak seg på Stortinget, flere år i kommunikasjonsbransjen og flytter nå tilbake til hjembyen. Han har ingen sterk tilknytning til dagens lokalpolitikk.

Renate Hægeland ble gruppeleder i Høyre i 2015. Her er hun sammen med Terje Øydne Pettersen som tidlig gjorde det klart at han ikke er aktuell som ordførerkandidat. Foto: Jacob Buchard

Maktkamp

Vanligvis er det nokså traust når Høyre skal velge ordførerkandidat. Men dette endret seg da Gitmark begynte å ringe rundt til partimedlemmer for å fortelle om sitt politiske comeback. Etter ringerunda gikk han ut i Fædrelandsvennen.

– Det er jo å ta folk litt på senga og gå ut på den måten, sier Bjørg Wallevik, tidligere ordfører i Kristiansand (1991 - 2003).

Men for Gitmark selv var beslutningen nøye gjennomtenkt. Han sier han fikk nærmere 200 unike henvendelser om å gjøre comeback, åtte år etter at han gikk ut av Stortinget.

– Første gang jeg luftet det med min kone var i oktober. Da vi kom til januar, så kjente jeg meg veldig gira og at jeg virkelig ønsket dette. Jeg ble smigret av at så mange tok kontakt og av hva de sa, og reflekterte over det med folk jeg stoler på.

Ifølge Gitmark kom det to – tre henvendelser per dag. Han sier at de kom fra eget parti, fra folk på ulike nivå i næringslivet, men også fra andre partier.

– Det var tydelig at man så etter noen som kunne være med å løse problemene som byen står i politisk, og samtidig gi en tydelig visjon og retning for fremtiden.

Motivasjon

Både Gitmark og Hægeland er tydelige på at det er ordførerkandidat de vil stille til valg som.

– Jeg har gitt nominasjonskomiteen beskjed om at det er ordførerposisjonen jeg ønsker, sier Hægeland.

Mathias Bernander har ennå ikke bestemt seg for om han vil stå på lista dersom han blir tilbudt en annen plass en førsteplassen.

– Jeg er motivert for å gå inn i Kristiansandspolitikken og bidra til utviklingen av byen. Og når det er flere som sier at de ønsker at jeg stiller, er det selvsagt motiverende. Derfor stiller jeg meg disponibel som førstekandidat hvis partiet ønsker meg, sier Bernander.

– Kan det være en ulempe i valgkampen at du blir forbundet med saker som for eksempel Kunstsilo?

– Jeg har ett fokus og det er at vi skal ha et program som ser framover. Jeg står for det jeg har stemt, men vi skal ikke drive valgkamp på gamle saker.

Peter Gitmark (th) den gang han satt på Stortinget. I valgkampen 2005 stilte han blant annet opp på handbak med Rolf Terje Klungland, stortingsrepresentant for Ap. Foto: Odd I.R.Uleberg

Foretrekker Hægeland

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med 20 – 30 medlemmer i Høyre. Det er få som vil si åpent hvem de foretrekker. Men noen unntak er det.

– Alle tre er veldig dyktige, men vi må ta i betraktning erfaring og hva Kristiansand har behov for nå. Renate Hægeland har veldig god erfaring og jeg personlig synes det hadde vært bra om vi fikk en kvinnelig ordfører, sier tidligere ordfører Bjørg Wallevik.

Wallevik var byens siste kvinnelige ordfører. Etter henne kom Jan Oddvar Skisland (den gang KrF). Han ble erstattet av Per Sigurd Sørensen (H) som fortsatt er aktiv i partiet.

Han får med seg noe av diskusjonen om ordførerkandidaten. Den dreier seg blant annet om Høyre vil gjøre det best med en kandidat utenfra.

– Jeg hører noen si det, men ikke glem at de største sakene er opp og avgjort, så det er ikke sikkert at det betyr så mye, sier Sørensen.

Mathias Bernander sammen med lokalpolitiker Ida Grødum under Høyres landsmøte i 2016. Bernander har to perioder bak seg i fylkespolitikken. Foto: Kjetil Reite

Peker på utfordring

Terje Ø. Pettersen i Høyres bystyregruppe var selv en kandidat tidlig i prosessen. Han avsluttet den diskusjonen ved å slå fast at han hadde hatt mange rare tanker i hodet i bystyret. Men ingen tanker om å bli ordfører.

Han mener Gitmark særlig har én utfordring:

– Jeg tror at personlig kjennskap til kandidatene blir viktig for hvem av dem det blir, og det er nok en større oppgave for Peter. Folk må lære ham å kjenne og hva han står for.

Gitmark erkjenner selv også dette:

– Jeg har ikke vært del av Kristiansand Høyre siden 2013. Så det er helt rett. Men det er to sider ved det. Jeg kommer utenifra og kan samarbeide. Hvis vi skal bygge en bred borgerlig koalisjon, er det en fordel at jeg ikke er heftet med alt fra forhistorien.

Ikke alle er enig i den siste analysen. I bystyregruppa peker Odd Nordmo på Hægeland og Bernander som sine foretrukne kandidater.

– Jeg ser ikke behovet for at noen utenifra skal komme inn for å rydde opp innad i Høyre. Peter Gitmark er sikkert en utmerket kandidat, men jeg kjenner ikke til ham, annet en et svakt minne fra den perioden han var på Stortinget.

Nå vil de neste månedene vise hvem som stiller sterkest i kampen om innstillingen fra nominasjonskomiteen. Selve valget av listetopp skal Kristiansand Høyre gjøre 14. juni.